Замглавы Минпромторга Куликов: России нужна национальная индустрия моды

Россияне все больше увлекаются национальными мотивами в одежде и украшениях – пиджаки с принтом советского ковра, серьги с гжелью или кулоны в виде петушка на палочке становятся трендом. О доверии к отечественным брендам одежды, необычных тканях и детских товарах в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга России Иван Куликов. Беседовала Александра Веселова.

— Стали ли россияне чаще выбирать российские бренды одежды?

— Мы фиксируем рост спроса на продукцию российских брендов, которые подтверждают высокое качество. Покупатели все осознаннее выбирают отечественные марки, и эта тенденция становится устойчивой.

Не стану отрицать, что рост потребительского спроса связан в том числе с уходом международных игроков. Но важно понимать, что на их смену пришли достойные российские бренды и уже успели завоевать внимание и доверие потребителей.

— Число российских брендов одежды и обуви растет. Как государство планирует поддерживать индустрию моды?

— Мы должны перейти от импортозамещения к формированию полноценной национальной индустрии моды, которая будет создавать не только продукт, но и ценность, узнаваемость и собственную российскую идентичность. Для этого необходимо сосредоточиться на нескольких направлениях. Первое – развитие производственной базы в регионах. Талантливый дизайнер должен иметь возможность пройти весь путь от эскиза до готового изделия внутри страны. Второе – развитие региональных брендов, ведь каждый регион России обладает собственным культурным кодом.

Важно и развитие кадрового потенциала. Нам нужны не только дизайнеры, но и конструкторы, технологи, специалисты по материалам, по цифровым технологиям, маркетингу и управлению производством. И последним направлением является продвижение российских брендов.

— Растет ли популярность национальных мотивов в одежде российских брендов?

— Да, мы действительно наблюдаем значительный рост популярности национальных мотивов и идентичности в коллекциях российских брендов, что не может не радовать. И это становится актуальным общемировым макротрендом – этника вновь в моде, и мировые дизайнеры активно сочетают традиции с современными силуэтами.

В регионах появляются бренды, отшивающие коллекции с использованием национальных узоров и элементов, содержащих локальный культурный код. Дизайнеры углубляются в исследование корней своих народов, вдохновляются достопримечательностями, традициями или национальными костюмами. Кроме того, возрождаются и внедряются в производство традиционные техники, такие как северная вышивка и крестецкая строчка. Это делает продукцию уникальной и востребованной, особенно на фоне тренда на натуральные волокна и ремесленные детали.

— Какие необычные ткани производятся в России? Готовы ли мы их экспортировать?

— В первую очередь это технические ткани для различных отраслей промышленности, включая огнеупорные, медицинские и защитные материалы. Также "умные" ткани с интегрированными электронными компонентами, такими как сенсоры для мониторинга здоровья и отслеживания пульса.

— Тема контрафакта остается актуальной? Какие механизмы планируете использовать в борьбе с "псевдопроизводителями"?

— Борьба с ними играет важную роль в выстраивании рыночной среды. Под видом российских товаров часто реализуется "серый" импорт, контрафакт или продукция, не соответствующая заявленным характеристикам.

Для выявления таких игроков совместно с оператором системы "Честный знак" недавно запустили механизм оценки производителей маркируемых товаров, который планируем использовать на постоянной основе. Он должен отсечь от системы компании-фантомы, которые называют себя российскими производителями, но фактически не имеют производства, оборудования, сотрудников или складских запасов.

— Если посмотреть на полки, большая часть мягких игрушек – китайского производства. Как увеличить долю наших игрушек?

— Мы работаем над созданием более благоприятных условий для отечественных предприятий. Ключевым инструментом здесь должен стать законопроект "о российской полке". Хотим добавить на нее и детские товары, включая игры и игрушки. Кроме того, в текущем году прорабатываем возможность запуска пилотных механизмов поддержки – продвижение детских игр на маркетплейсах и субсидия на производство детских игрушек с анимационными образами.

— Во многих регионах существуют наборы для новорожденных. Планируется ли установить долю российской продукции в них?

— Наша задача – не только расширить географию этой программы, но и сделать так, чтобы средства региональных бюджетов направлялись в первую очередь на закупку российских детских товаров. С 1 ноября 2026 года вступает в силу ГОСТ на подарки для новорожденных. Хотя он и носит рекомендательный характер, все же задает единые правила формирования подарочных комплектов для всех регионов, что позволит унифицировать требования и поддержать местных производителей.

— Какие задачи на ближайшие годы стоят перед индустрией детских товаров?

— Российская индустрия детских товаров, несмотря на внешние ограничения, демонстрирует устойчивый рост. Доля российских товаров на рынке продукции для детей составляет порядка 35%. При этом российские производители увереннее всего закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели, одежды, канцелярских товаров.