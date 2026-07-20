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Киев не знает, что такое уважительное отношение к партнерам, заявили в МИД - РИА Новости, 20.07.2026
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16:47 20.07.2026 (обновлено: 16:54 20.07.2026)
Киев не знает, что такое уважительное отношение к партнерам, заявили в МИД

МИД: Киев не знает, что такое уважительное отношение к партнерам

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не демонстрирует уважительного отношения к партнерам, в частности к Казахстану.
  • Она указала, что атакам подверглись танкеры, работающие в интересах нефтедобывающей промышленности Казахстана.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Киев не знает, что такое уважительное отношение к партнерам, в частности Казахстану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинские террористические атаки на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке.
Захарова указала, что атакам подверглись в том числе танкеры, работающие в интересах нефтедобывающей промышленности Казахстана.
"Для нее (Банковой - ред.) обеспечение глобальной энергетической стабильности, равно как уважительное отношение к зарубежным партнерам, в частности из Казахстана, с которым киевский режим якобы хочет развивать взаимовыгодные и дружественные отношения - пустой звук", - заявила Захарова, комментируя атаки на танкеры у морского терминала КТК.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
КТК сообщил о новой атаке беспилотников на танкер
Вчера, 10:58
 
В миреКиевКазахстанРоссияМария Захарова
 
 
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