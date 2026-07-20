МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Киев не знает, что такое уважительное отношение к партнерам, в частности Казахстану, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинские террористические атаки на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке.

"Для нее (Банковой - ред.) обеспечение глобальной энергетической стабильности, равно как уважительное отношение к зарубежным партнерам, в частности из Казахстана, с которым киевский режим якобы хочет развивать взаимовыгодные и дружественные отношения - пустой звук", - заявила Захарова, комментируя атаки на танкеры у морского терминала КТК.