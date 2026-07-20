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Захарова оценила отказ ФРГ допустить россиян к играм глухих - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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15:29 20.07.2026 (обновлено: 16:03 20.07.2026)
Захарова оценила отказ ФРГ допустить россиян к играм глухих

Захарова назвала отказ ФРГ допустить россиян к играм глухих моральным уродством

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отказ ФРГ допустить россиян к юношеским играм глухих говорит о моральном уродстве части немецких политиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Посольство РФ в Берлине сообщило в понедельник, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе.
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"Недопуск Германией российских спортсменов, создание инвалидам препятствий — это свидетельство морального уродства определенной части немецкого политического истеблишмента", - написала Захарова в Telegram-канале.
Как отметила представитель МИД, если бы не Россия, инвалидов в Германии продолжали бы "утилизировать", а не позволяли им создавать ассоциации и заниматься спортом.
Российских спортсменов наказывают только за то, что они представляют страну, которая не закончила борьбу с нацизмом, а ведет ее по всем фронтам все эти годы, отметила официальный представитель МИД РФ.
"Чтобы больше не было в мире евгенических программ наподобие "Т-4", когда немецкие нацисты получили право на стерилизацию, а в дальнейшем и физическое уничтожение людей с психическими расстройствами, нейроотклонениями и наследственными недугами", - указала она.
Всего гитлеровцы умертвили более 200 тысяч человек, в том числе 5 тысяч детей, к которым применили "детскую эвтаназию", написала Захарова.
"Хотя формально "Т-4" была закрыта в августе 1941 года, на деле практика убийства пациентов и инвалидов, считавшихся нацистами "неполноценными", продолжалась вплоть до 1945 года. На оккупированной территории СССР нацистами и их пособниками в рамках этих чудовищных программ было убито около 20 тысяч человек", - заключила она.
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