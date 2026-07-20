МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отказ ФРГ допустить россиян к юношеским играм глухих говорит о моральном уродстве части немецких политиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посольство РФ Берлине сообщило в понедельник, что Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе.

"Недопуск Германией российских спортсменов, создание инвалидам препятствий — это свидетельство морального уродства определенной части немецкого политического истеблишмента", - написала Захарова в Telegram-канале.

Как отметила представитель МИД, если бы не Россия, инвалидов в Германии продолжали бы "утилизировать", а не позволяли им создавать ассоциации и заниматься спортом.

Российских спортсменов наказывают только за то, что они представляют страну, которая не закончила борьбу с нацизмом, а ведет ее по всем фронтам все эти годы, отметила официальный представитель МИД РФ.

"Чтобы больше не было в мире евгенических программ наподобие "Т-4", когда немецкие нацисты получили право на стерилизацию, а в дальнейшем и физическое уничтожение людей с психическими расстройствами, нейроотклонениями и наследственными недугами", - указала она.

Всего гитлеровцы умертвили более 200 тысяч человек, в том числе 5 тысяч детей, к которым применили "детскую эвтаназию", написала Захарова.