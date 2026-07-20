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"Боль невыносима": Месси сделал заявление после финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
21:17 20.07.2026
"Боль невыносима": Месси сделал заявление после финала ЧМ-2026

Месси заявил, что поражение в финале ЧМ получилось очень болезненным

© REUTERS / Lee SmithЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что испытывает невыносимую боль от поражения в финале чемпионата мира от испанцев.
  • Сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке.
  • Месси поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил Испанию с чемпионством.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что испытывает невыносимую боль от поражения в финале чемпионата мира от испанцев, но навсегда сохранит в памяти матчи турнира, а также поддержку болельщиков.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке.
«
"Боль невыносима, потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраняю в памяти все хорошее. Матчи, ход которых мы перевернули, поддержка всей страны, которая позволила нам снова оказаться среди лучших. Сегодня трудно в полной мере оценить то, чего мы достигли, но эта команда дважды подряд выходила в финал. Огромное спасибо от всего сердца за каждое приветствие и каждое сообщение. В очередной раз нам как стране удалось объединиться, разделяя огромную гордость от того, что мы аргентинцы. Я также хочу поздравить Испанию с чемпионством", - написал Месси в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Месси 39 лет, на чемпионате мира 2026 года он забил 8 мячей и стал вторым бомбардиром после француза Килиана Мбаппе (10 голов), а также вошел в тройку лучших игроков турнира.
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