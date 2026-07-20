"Боль невыносима": Месси сделал заявление после финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что испытывает невыносимую боль от поражения в финале чемпионата мира от испанцев.
- Сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке.
- Месси поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил Испанию с чемпионством.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что испытывает невыносимую боль от поражения в финале чемпионата мира от испанцев, но навсегда сохранит в памяти матчи турнира, а также поддержку болельщиков.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке.
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"Боль невыносима, потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраняю в памяти все хорошее. Матчи, ход которых мы перевернули, поддержка всей страны, которая позволила нам снова оказаться среди лучших. Сегодня трудно в полной мере оценить то, чего мы достигли, но эта команда дважды подряд выходила в финал. Огромное спасибо от всего сердца за каждое приветствие и каждое сообщение. В очередной раз нам как стране удалось объединиться, разделяя огромную гордость от того, что мы аргентинцы. Я также хочу поздравить Испанию с чемпионством", - написал Месси в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Месси 39 лет, на чемпионате мира 2026 года он забил 8 мячей и стал вторым бомбардиром после француза Килиана Мбаппе (10 голов), а также вошел в тройку лучших игроков турнира.