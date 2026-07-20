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Миллион человек выйдут на чествование сборной Испании в Мадриде - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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13:07 20.07.2026 (обновлено: 13:42 20.07.2026)
Миллион человек выйдут на чествование сборной Испании в Мадриде

Около миллиона человек могут выйти на улицы Мадрида в честь победы Испании на ЧМ

© REUTERS / Evan VucciСборная Испании с Кубком мира по футболу
Сборная Испании с Кубком мира по футболу - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Сборная Испании с Кубком мира по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около миллиона человек могут выйти на улицы Мадрида для участия в праздновании победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу.
  • Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник, футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес.
  • Власти города подготовят план ограничения движения в районе площади и привлекут около 700 сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии для обеспечения порядка.
МАДРИД, 20 июл - РИА Новости. Около миллиона человек могут выйти на улицы Мадрида для участия в праздновании победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу, заявили РИА Новости в представительстве правительства автономного сообщества.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время. Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник. Ожидается, что футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес. Власти города уже подготовили план ограничения движения в районе площади.
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"По нашим прогнозам, на улицах Мадрида могут собраться около миллиона человек", - сказал представитель региональных властей.
Для обеспечения порядка власти планируют привлечь около 700 сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии. К ним присоединятся сотрудники муниципальной полиции и экстренных служб.
Прими этом, болельщиков призвали избегать чрезмерного скопления людей, особенно если они приходят с детьми или пожилыми родственниками, а также брать с собой воду и пользоваться защитой от солнца из-за жары.
Ранее местные СМИ сообщали, что семь человек были задержаны в Мадриде после празднования победы сборной Испании.
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