Сборная Испании с Кубком мира по футболу

Сборная Испании с Кубком мира по футболу

© REUTERS / Evan Vucci Сборная Испании с Кубком мира по футболу

Миллион человек выйдут на чествование сборной Испании в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ Около миллиона человек могут выйти на улицы Мадрида для участия в праздновании победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу.

Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник, футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес.

Власти города подготовят план ограничения движения в районе площади и привлекут около 700 сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии для обеспечения порядка.

МАДРИД, 20 июл - РИА Новости. Около миллиона человек могут выйти на улицы Мадрида для участия в праздновании победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу, заявили РИА Новости в представительстве правительства автономного сообщества.

Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время. Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник. Ожидается, что футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес. Власти города уже подготовили план ограничения движения в районе площади.

"По нашим прогнозам, на улицах Мадрида могут собраться около миллиона человек", - сказал представитель региональных властей.

Для обеспечения порядка власти планируют привлечь около 700 сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии. К ним присоединятся сотрудники муниципальной полиции и экстренных служб.

Прими этом, болельщиков призвали избегать чрезмерного скопления людей, особенно если они приходят с детьми или пожилыми родственниками, а также брать с собой воду и пользоваться защитой от солнца из-за жары.