В Мадриде на праздновании победы сборной Испании задержали семь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мадриде задержали семь человек во время празднования победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу.
- Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник, футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес.
МАДРИД, 20 июл - РИА Новости. Семь человек были задержаны в Мадриде во время празднования победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу, сообщила газета Razon.
19 июля 2026 • начало в 22:00
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"Празднование победы Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года завершилось в Мадриде задержанием семи человек в связи с различными происшествиями", - говорится в публикации издания.
При этом, по информации газеты, серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, в целом празднования в испанской столице прошли в штатном режиме.
Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник. Ожидается, что футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес. Власти города уже подготовили план ограничения движения в районе площади.