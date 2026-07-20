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В Мадриде на праздновании победы сборной Испании задержали семь человек - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
12:41 20.07.2026 (обновлено: 12:44 20.07.2026)
В Мадриде на праздновании победы сборной Испании задержали семь человек

Razon: в Мадриде во время празднования победы Испании задержали семь человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИспанские болельщики
Испанские болельщики - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мадриде задержали семь человек во время празднования победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу.
  • Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник, футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес.
МАДРИД, 20 июл - РИА Новости. Семь человек были задержаны в Мадриде во время празднования победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу, сообщила газета Razon.
Испания обыграла в финальном матче Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
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"Празднование победы Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года завершилось в Мадриде задержанием семи человек в связи с различными происшествиями", - говорится в публикации издания.
При этом, по информации газеты, серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, в целом празднования в испанской столице прошли в штатном режиме.
Официальное чествование сборной пройдет в Мадриде в понедельник. Ожидается, что футболисты проедут по улицам столицы в открытом автобусе, а главным местом празднования станет площадь Сибелес. Власти города уже подготовили план ограничения движения в районе площади.
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