Прокуратура начала проверку после ЧП с туристами на Ладожском озере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как группу из 14 туристов на лодках из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера в Ленинградской области, и поиски двух человек еще продолжаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

В воскресенье региональное ГУМЧС РФ сообщало, что группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, отправилась на лодках по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. Двенадцать человек были эвакуированы, в том числе пять детей. Поиски двоих туристов продолжаются.