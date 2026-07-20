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Прокуратура начала проверку после ЧП с туристами на Ладожском озере - РИА Новости, 20.07.2026
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14:28 20.07.2026 (обновлено: 14:29 20.07.2026)
Прокуратура начала проверку после ЧП с туристами на Ладожском озере

Прокуратура начала проверку после того, как туристов на лодках унесло в Ладогу

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Ладожское озеро.
Карелия. Ладожское озеро. - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Карелия. Ладожское озеро.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из 14 туристов, включая пятерых детей, была вынесена сильным ветром из реки Тихая в акваторию Ладожского озера, двенадцать человек эвакуированы, поиски двоих продолжаются.
  • Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как группу из 14 туристов на лодках из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера в Ленинградской области, и поиски двух человек еще продолжаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
В воскресенье региональное ГУМЧС РФ сообщало, что группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, отправилась на лодках по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. Двенадцать человек были эвакуированы, в том числе пять детей. Поиски двоих туристов продолжаются.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства… Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЛадожское озероЛенинградская областьРоссияСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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