Прокуратура начала проверку после ЧП с туристами на Ладожском озере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из 14 туристов, включая пятерых детей, была вынесена сильным ветром из реки Тихая в акваторию Ладожского озера, двенадцать человек эвакуированы, поиски двоих продолжаются.
- Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как группу из 14 туристов на лодках из-за сильного ветра вынесло в акваторию Ладожского озера в Ленинградской области, и поиски двух человек еще продолжаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
В воскресенье региональное ГУМЧС РФ сообщало, что группа из 14 человек, в том числе пятеро детей, отправилась на лодках по реке Тихая, но из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. Двенадцать человек были эвакуированы, в том числе пять детей. Поиски двоих туристов продолжаются.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства… Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.