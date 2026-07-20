"Бавария" подписала новый контракт с Лаймером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Бавария" объявила о подписании нового контракта с Конрадом Лаймером.
- Договор рассчитан до 30 июня 2029 года.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" объявила на своем сайте о подписании нового контракта с австрийским футболистом Конрадом Лаймером.
Новый договор рассчитан до 30 июня 2029 года.
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"Для меня большая честь выходить на поле в футболке "Баварии". Я уже не раз рассказывал, как я счастлив в Мюнхене и как здорово играть в этой команде. Я чувствовал это с первого дня. Я могу помочь команде на многих позициях и хочу и дальше отдавать "Баварии" все силы каждую секунду. В этой команде возможно все, и я уже с нетерпением жду начала нового сезона", - сообщил Лаймер.
На счету Лаймера 61 матч и 7 голов за сборную Австрии, с которой он выступил на двух чемпионатах Европы (2020, 2024) и чемпионате мира 2026 года.
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