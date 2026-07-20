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"Бавария" подписала новый контракт с Лаймером - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
19:18 20.07.2026 (обновлено: 19:31 20.07.2026)
"Бавария" подписала новый контракт с Лаймером

Футболист сборной Австрии Лаймер продлил контракт с "Баварией" до 2029 года

© пресс-служба клуба "Бавария"Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер
Полузащитник Баварии Конрад Лаймер - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© пресс-служба клуба "Бавария"
Полузащитник "Баварии" Конрад Лаймер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Бавария" объявила о подписании нового контракта с Конрадом Лаймером.
  • Договор рассчитан до 30 июня 2029 года.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" объявила на своем сайте о подписании нового контракта с австрийским футболистом Конрадом Лаймером.
Новый договор рассчитан до 30 июня 2029 года.
«
"Для меня большая честь выходить на поле в футболке "Баварии". Я уже не раз рассказывал, как я счастлив в Мюнхене и как здорово играть в этой команде. Я чувствовал это с первого дня. Я могу помочь команде на многих позициях и хочу и дальше отдавать "Баварии" все силы каждую секунду. В этой команде возможно все, и я уже с нетерпением жду начала нового сезона", - сообщил Лаймер.
Лаймеру 29 лет, он выступает за "Баварию" с сезона-2023/24. С мюнхенской командой австриец выиграл два титула Бундеслиги, один Кубок Германии и один Суперкубок Германии.
На счету Лаймера 61 матч и 7 голов за сборную Австрии, с которой он выступил на двух чемпионатах Европы (2020, 2024) и чемпионате мира 2026 года.
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ФутболСпортГерманияМюнхенАвстрияКонрад ЛаймерБаварияБундеслига
 
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