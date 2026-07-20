"Бавария" подписала новый контракт с Лаймером

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"Для меня большая честь выходить на поле в футболке "Баварии". Я уже не раз рассказывал, как я счастлив в Мюнхене и как здорово играть в этой команде. Я чувствовал это с первого дня. Я могу помочь команде на многих позициях и хочу и дальше отдавать "Баварии" все силы каждую секунду. В этой команде возможно все, и я уже с нетерпением жду начала нового сезона", - сообщил Лаймер.