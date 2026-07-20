Россиянка Корнеева поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ Алина Корнеева поднялась на 15 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теперь 19-летняя Алина Корнеева занимает 75-ю позицию в рейтинге WTA после того, как дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева поднялась на 15 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе 19-летняя Корнеева дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах. Теперь она располагается на 75-й позиции.

Топ рейтинга остался без изменений. Звание первой ракетки мира сохраняет белоруска Арина Соболенко, лучшая из россиянок Мирра Андреева идет пятой.

Рейтинг WTA, версия от 20 июля: