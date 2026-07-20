Россиянка Корнеева поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Корнеева поднялась на 15 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
- Теперь 19-летняя Алина Корнеева занимает 75-ю позицию в рейтинге WTA после того, как дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева поднялась на 15 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе 19-летняя Корнеева дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах. Теперь она располагается на 75-й позиции.
Топ рейтинга остался без изменений. Звание первой ракетки мира сохраняет белоруска Арина Соболенко, лучшая из россиянок Мирра Андреева идет пятой.
Рейтинг WTA, версия от 20 июля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8550 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;
- 3 (3). Джессика Пегула (США) - 6301;
- 4 (4). Кори Гауфф (США) - 5649;
- 5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 5293;
- 6 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 5168;
- 7 (7). Линда Носкова (Чехия) - 5119;
- 8 (8). Ига Швентек (Польша) - 4539;
- 9 (9). Аманда Анисимова (США) - 4353;
- 10 (10). Элина Свитолина (Украина) - 4351...
- 18 (18). Диана Шнайдер (Россия) - 2458...
- 19 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 2301...
- 20 (20). Анна Калинская (Россия) - 2300...
- 69 (69). Людмила Самсонова (Россия) - 970...
- 75 (90). Алина Корнеева (Россия) - 917.