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Россиянка Корнеева поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Теннис
 
07:47 20.07.2026 (обновлено: 07:48 20.07.2026)
Россиянка Корнеева поднялась на 15 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Алина Корнеева поднялась с 90-й на 75-ю строчку в рейтинге WTA

© Фото : Пресс-служба ITFРоссийская теннисистка Алина Корнеева
Российская теннисистка Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Пресс-служба ITF
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Корнеева поднялась на 15 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
  • Теперь 19-летняя Алина Корнеева занимает 75-ю позицию в рейтинге WTA после того, как дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева поднялась на 15 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе 19-летняя Корнеева дошла до полуфинала турнира категории WTA 250 в Афинах. Теперь она располагается на 75-й позиции.
Топ рейтинга остался без изменений. Звание первой ракетки мира сохраняет белоруска Арина Соболенко, лучшая из россиянок Мирра Андреева идет пятой.
Рейтинг WTA, версия от 20 июля:
  • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8550 очков;
  • 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;
  • 3 (3). Джессика Пегула (США) - 6301;
  • 4 (4). Кори Гауфф (США) - 5649;
  • 5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 5293;
  • 6 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 5168;
  • 7 (7). Линда Носкова (Чехия) - 5119;
  • 8 (8). Ига Швентек (Польша) - 4539;
  • 9 (9). Аманда Анисимова (США) - 4353;
  • 10 (10). Элина Свитолина (Украина) - 4351...
  • 18 (18). Диана Шнайдер (Россия) - 2458...
  • 19 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 2301...
  • 20 (20). Анна Калинская (Россия) - 2300...
  • 69 (69). Людмила Самсонова (Россия) - 970...
  • 75 (90). Алина Корнеева (Россия) - 917.
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Россиянка Корнеева не сумела выйти в финал теннисного турнира в Афинах
18 июля, 21:10
 
ТеннисСпортАлина КорнееваАрина СоболенкоМирра АндрееваЕлена РыбакинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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