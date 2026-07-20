Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
04:03 20.07.2026 (обновлено: 04:23 20.07.2026)
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У южного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у южного побережья Камчатки.
  • Эпицентр подземного толчка располагался в 229 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра составила около 20,9 километров.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у южного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 00.09:12 29 (12.09 по местному времени, 03.09 мск – ред.). Координаты: 51.2344 северной широты, 160.1436 восточной долготы. Магнитуда 5,5", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение
19 июля, 04:07
Эпицентр подземного толчка располагался в 229 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра составила около 20,9 километров, добавили в службе.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.
По данным геофизической службы, по итогам минувшей недели сейсмическая активность на Камчатке оценивалась как фоновая средняя.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В море Скоша произошло землетрясение
19 июля, 01:31
 
ФутболТихий океанКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала