Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о возможном уходе Кисляка с поста сенатора - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 20.07.2026
Источник сообщил о возможном уходе Кисляка с поста сенатора

Кисляк может уйти с поста сенатора после выборов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Кисляк
Сергей Кисляк - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сергей Кисляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Кисляк может уйти с поста сенатора после сентябрьских выборов, сообщил источник.
  • Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Замглавы международного комитета Совфеда, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк может уйти с поста сенатора после сентябрьских выборов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
"Кисляк, скорее всего, уходит", - сказал собеседник агентства. По его словам, сенатор может сам принять такое решение.
Кисляк - представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия. Срок окончания его полномочий - сентябрь 2026 года.
Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года. В Мордовии пройдут выборы главы региона.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
РИА Новости и ЦИК опубликовали интерактивную карту о выборах в Госдуму
Вчера, 15:11
 
ПолитикаРоссияСШАСергей КислякСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала