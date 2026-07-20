Источник сообщил о возможном уходе Кисляка с поста сенатора

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Кисляк может уйти с поста сенатора после сентябрьских выборов, сообщил источник.

Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Замглавы международного комитета Совфеда, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк может уйти с поста сенатора после сентябрьских выборов, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

Кисляк , скорее всего, уходит", - сказал собеседник агентства. По его словам, сенатор может сам принять такое решение.

Кисляк - представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия. Срок окончания его полномочий - сентябрь 2026 года.