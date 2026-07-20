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В Испании зафиксировали сейсмическую активность во время финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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18:38 20.07.2026
В Испании зафиксировали сейсмическую активность во время финала ЧМ

В Испании во время финала ЧМ зафиксировали три пика сейсмической активности

© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкФутбол. ЧМ-2026. Финал. Испания - Аргентина
Футбол. ЧМ-2026. Финал. Испания - Аргентина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов
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Футбол. ЧМ-2026. Финал. Испания - Аргентина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приборы зафиксировали сейсмическую активность на территории Испании после гола сборной в финале чемпионата мира.
  • Вибрации земли были вызваны одновременным празднованием тысяч людей.
  • Самое сильное сотрясение за весь вечер зафиксировали во время финального свистка.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приборы зафиксировали сейсмическую активность на территории Испании после гола сборной страны в финале чемпионата мира по футболу, сообщает высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC).
Как отмечается, вибрации земли, вызванные одновременным празднованием тысяч людей, были зафиксированы сетями Национального географического института (IGN) и Геологического и картографического института Каталонии (ICCG).
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Записи показывают сигналы с сейсмических станций, расположенных по всей Испании. График отражает влияние празднования в таких отдаленных местах, как Альхесирас, Алькой, Кадис, Гранада, Эльда, Уэльва, Гранольерс, Барселона и Лерида.
"Записи показывают три отчетливых пика во время матча, одновременно видимых на всех датчиках сети: гол, который был отменен VAR, гол Фернана Торреса, и самое сильное сотрясение за весь вечер — финальный свисток", - говорится в коммюнике.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0.
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