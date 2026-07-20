В Испании зафиксировали сейсмическую активность во время финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Приборы зафиксировали сейсмическую активность на территории Испании после гола сборной в финале чемпионата мира.

Вибрации земли были вызваны одновременным празднованием тысяч людей.

Самое сильное сотрясение за весь вечер зафиксировали во время финального свистка.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приборы зафиксировали сейсмическую активность на территории Испании после гола сборной страны в финале чемпионата мира по футболу, сообщает высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC).

Как отмечается, вибрации земли, вызванные одновременным празднованием тысяч людей, были зафиксированы сетями Национального географического института (IGN) и Геологического и картографического института Каталонии (ICCG).

Записи показывают сигналы с сейсмических станций, расположенных по всей Испании . График отражает влияние празднования в таких отдаленных местах, как Альхесирас, Алькой, Кадис, Гранада, Эльда, Уэльва, Гранольерс, Барселона и Лерида.

"Записи показывают три отчетливых пика во время матча, одновременно видимых на всех датчиках сети: гол, который был отменен VAR, гол Фернана Торреса, и самое сильное сотрясение за весь вечер — финальный свисток", - говорится в коммюнике.