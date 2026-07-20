В Испании зафиксировали сейсмическую активность во время финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приборы зафиксировали сейсмическую активность на территории Испании после гола сборной в финале чемпионата мира.
- Вибрации земли были вызваны одновременным празднованием тысяч людей.
- Самое сильное сотрясение за весь вечер зафиксировали во время финального свистка.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приборы зафиксировали сейсмическую активность на территории Испании после гола сборной страны в финале чемпионата мира по футболу, сообщает высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC).
Как отмечается, вибрации земли, вызванные одновременным празднованием тысяч людей, были зафиксированы сетями Национального географического института (IGN) и Геологического и картографического института Каталонии (ICCG).
"Записи показывают три отчетливых пика во время матча, одновременно видимых на всех датчиках сети: гол, который был отменен VAR, гол Фернана Торреса, и самое сильное сотрясение за весь вечер — финальный свисток", - говорится в коммюнике.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)