МИД Ирана получил предложения по деэскалации напряженности с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран через посредников получил предложения о прекращении огня с США, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
ТЕГЕРАН, 20 июл — РИА Новости. Иран получил предложения о прекращении огня с США, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности", — ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.
Посредники работают над разрядкой напряженности, возникшей между Вашингтоном и Тегераном в начале этого месяца, добавил дипломат.
При этом газета WP со ссылкой на американского чиновника утверждает, что Соединенные Штаты готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала WSJ.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.