МИД Ирана получил предложения по деэскалации напряженности с США

"Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности", — ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.

При этом газета WP со ссылкой на американского чиновника утверждает, что Соединенные Штаты готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала WSJ.