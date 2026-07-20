Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана получил предложения по деэскалации напряженности с США - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 20.07.2026 (обновлено: 14:05 20.07.2026)
МИД Ирана получил предложения по деэскалации напряженности с США

МИД Ирана получил от посредников предложения по деэскалации напряженности с США

© REUTERS / Majid AsgaripourЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран через посредников получил предложения о прекращении огня с США, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
ТЕГЕРАН, 20 июл — РИА Новости. Иран получил предложения о прекращении огня с США, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности", — ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
США получат заказанные из-за войны с Ираном ракеты Patriot лишь к 2029 году
Вчера, 04:17
Посредники работают над разрядкой напряженности, возникшей между Вашингтоном и Тегераном в начале этого месяца, добавил дипломат.
При этом газета WP со ссылкой на американского чиновника утверждает, что Соединенные Штаты готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда американской боевой авиации и самолетов-заправщиков также писала WSJ.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
"Признак уязвимости". США начали новую кампанию против Ирана
16 июля, 08:00
 
В миреИранТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала