КСИР атаковал баллистическими ракетами американские самолеты в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР атаковал самолеты ВС США на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании.
- По заявлению КСИР, удары баллистическими ракетами были нанесены по самолетам C-17 и P-8.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. КСИР атаковал баллистическими ракетами американские самолеты на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании, сообщил телеканал Press TV.
«
"КСИР заявил, что нанес удары баллистическими ракетами по самолетам Вооруженных сил США C-17 и P-8 в аэропорту Акабы", — говорится в публикации в Telegram.
Военные также сбили беспилотник MQ-9 противника на западе Ирана.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.