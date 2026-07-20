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КСИР атаковал баллистическими ракетами американские самолеты в Иордании - РИА Новости, 20.07.2026
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04:59 20.07.2026 (обновлено: 12:56 20.07.2026)
КСИР атаковал баллистическими ракетами американские самолеты в Иордании

КСИР заявил, что атаковал ракетами самолеты ВС США в аэропорту в Акабе

© REUTERS / IRGC/WANAЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / IRGC/WANA
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР атаковал самолеты ВС США на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании.
  • По заявлению КСИР, удары баллистическими ракетами были нанесены по самолетам C-17 и P-8.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. КСИР атаковал баллистическими ракетами американские самолеты на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании, сообщил телеканал Press TV.
«
"КСИР заявил, что нанес удары баллистическими ракетами по самолетам Вооруженных сил США C-17 и P-8 в аэропорту Акабы", — говорится в публикации в Telegram.
Военные также сбили беспилотник MQ-9 противника на западе Ирана.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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