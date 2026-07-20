Переговоры Итальянской федерации футбола с Гвардиолой длились минуту

Отмечается, что еще три национальные команды в последние недели обращались к окружению Гвардиолы по поводу возможного назначения. Все они получили аналогичный ответ. При этом некоторые заинтересованные стороны готовы ждать возвращения специалиста, поскольку в 2027 году не будет крупных международных турниров. Источник не уточнил, какие именно сборные связывались с тренером, однако отмечается, что интерес к нему проявляли нидерландцы после ухода Рональда Кумана. Также Гвардиолу неоднократно связывали со сборной Англии, но футбольная ассоциация страны намерена продолжить сотрудничество с немцем Томасом Тухелем.