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Переговоры Итальянской федерации футбола с Гвардиолой длились минуту - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
22:15 20.07.2026
Переговоры Итальянской федерации футбола с Гвардиолой длились минуту

Переговоры Итальянской федерации футбола с Гвардиолой продлились около минуты

© Соцсети PepteamХосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Соцсети Pepteam
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянская федерация футбола (FIGC) связалась с Хосепом Гвардиолой по поводу возможного назначения на пост главного тренера сборной после невыхода Италии на чемпионат мира 2026 года.
  • Гвардиола сообщил, что намерен взять паузу в карьере как минимум на один год после ухода из «Манчестер Сити».
  • После невыхода в финальную часть чемпионата мира 2026 года произошли кадровые изменения в FIGC: Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера, Габриэле Гравина оставил пост президента, а его место занял Джованни Малаго.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Переговоры Итальянской федерации футбола (FIGC) с испанским тренером Хосепом Гвардиолой о возможном назначении на пост главного тренера сборной продлились около минуты, сообщает ESPN.
По информации источника, FIGC связалась с Гвардиолой после невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2026 года. Однако специалист сразу сообщил, что намерен взять паузу в карьере как минимум на один год после ухода из "Манчестер Сити".
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Отмечается, что еще три национальные команды в последние недели обращались к окружению Гвардиолы по поводу возможного назначения. Все они получили аналогичный ответ. При этом некоторые заинтересованные стороны готовы ждать возвращения специалиста, поскольку в 2027 году не будет крупных международных турниров. Источник не уточнил, какие именно сборные связывались с тренером, однако отмечается, что интерес к нему проявляли нидерландцы после ухода Рональда Кумана. Также Гвардиолу неоднократно связывали со сборной Англии, но футбольная ассоциация страны намерена продолжить сотрудничество с немцем Томасом Тухелем.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Джованни Малаго.
Ранее Гвардиола заявил, что пока не намерен возвращаться к тренерской работе. В конце сезона-2025/26 испанец покинул пост главного тренера "Манчестер Сити", который занимал с лета 2016 года. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".
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