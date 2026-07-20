В СФ рассказали о проекте о госзакупках, защищающем интересы поставщиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Осенью в Госдуму планируется внести проект, вносящий поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок, защищающий добросовестных поставщиков.

Поправки устраняют правовую неопределенность, при которой добросовестный исполнитель оказывался крайним в ситуации, где нарушения допустил заказчик.

Новое регулирование основывается на принципе, что риск негативных последствий лежит на той стороне, которая нарушила закон, и предусматривает возмещение фактически понесенных расходов поставщику в случае признания контракта недействительным по вине заказчика.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Проект, вносящий поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок, защищающий добросовестных поставщиков, планируется внести в Госдуму осенью, сказала РИА Новости один из авторов документа, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

Бюджетный комитет Совфеда подготовил поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ), который защищает интересы добросовестных поставщиков товаров и услуг. Документ рассмотрел Совет при президенте РФ по кодификации.

« "Этим законопроектом мы устраняем давнюю правовую неопределенность, когда добросовестный исполнитель оказывался крайним в ситуации, где нарушения допустил исключительно заказчик. Подрядчик построил объект, поставил товар, оказал услугу - и вдруг, спустя время, суд признает контракт недействительным из-за ошибок в процедуре, к которым поставщик не имел никакого отношения", - сказала РИА Новости Уваркина.

В итоге деньги приходится возвращать, а результат работ остается государству, пояснила она.

"Новое регулирование исходит из простого и справедливого принципа: риск негативных последствий лежит на той стороне, которая нарушила закон. Если контракт признан недействительным по вине заказчика - именно он обязан возместить поставщику фактически понесенные расходы. Исключение одно: доказанный сговор или коррупционное взаимодействие. Во всех остальных случаях ответственность за процедуру несет госорган, а не бизнес", - подчеркнула Уваркина.

Особого внимания, по ее словам, заслуживает обратная сила нормы.

« "Мы понимаем, что по стране уже наработана значительная судебная практика, и десятки предпринимателей ждут решений по своим делам", - отметила сенатор. Распространение новых правил на уже заключенные контракты позволит судам применять единый подход и не ставить бизнес в ситуацию правовой ловушки, полагает она.