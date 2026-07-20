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В СФ рассказали о проекте о госзакупках, защищающем интересы поставщиков - РИА Новости, 20.07.2026
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15:26 20.07.2026 (обновлено: 15:32 20.07.2026)
В СФ рассказали о проекте о госзакупках, защищающем интересы поставщиков

РИА Новости: проект о госзакупках, защищающий поставщиков, внесут в ГД осенью

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Осенью в Госдуму планируется внести проект, вносящий поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок, защищающий добросовестных поставщиков.
  • Поправки устраняют правовую неопределенность, при которой добросовестный исполнитель оказывался крайним в ситуации, где нарушения допустил заказчик.
  • Новое регулирование основывается на принципе, что риск негативных последствий лежит на той стороне, которая нарушила закон, и предусматривает возмещение фактически понесенных расходов поставщику в случае признания контракта недействительным по вине заказчика.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Проект, вносящий поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок, защищающий добросовестных поставщиков, планируется внести в Госдуму осенью, сказала РИА Новости один из авторов документа, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.
Бюджетный комитет Совфеда подготовил поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (44-ФЗ), который защищает интересы добросовестных поставщиков товаров и услуг. Документ рассмотрел Совет при президенте РФ по кодификации.
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"Этим законопроектом мы устраняем давнюю правовую неопределенность, когда добросовестный исполнитель оказывался крайним в ситуации, где нарушения допустил исключительно заказчик. Подрядчик построил объект, поставил товар, оказал услугу - и вдруг, спустя время, суд признает контракт недействительным из-за ошибок в процедуре, к которым поставщик не имел никакого отношения", - сказала РИА Новости Уваркина.
В итоге деньги приходится возвращать, а результат работ остается государству, пояснила она.
"Новое регулирование исходит из простого и справедливого принципа: риск негативных последствий лежит на той стороне, которая нарушила закон. Если контракт признан недействительным по вине заказчика - именно он обязан возместить поставщику фактически понесенные расходы. Исключение одно: доказанный сговор или коррупционное взаимодействие. Во всех остальных случаях ответственность за процедуру несет госорган, а не бизнес", - подчеркнула Уваркина.
Особого внимания, по ее словам, заслуживает обратная сила нормы.
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"Мы понимаем, что по стране уже наработана значительная судебная практика, и десятки предпринимателей ждут решений по своим делам", - отметила сенатор. Распространение новых правил на уже заключенные контракты позволит судам применять единый подход и не ставить бизнес в ситуацию правовой ловушки, полагает она.
"По сути, мы восстанавливаем баланс: заказчик получает дополнительный стимул ответственно подходить к закупочным процедурам, а поставщик - уверенность в том, что его работа будет оплачена. Это укрепляет доверие к системе госзакупок в целом, а это важно и для бизнеса, и для государства", - заключила Уваркина.
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