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Гол Шомуродова вошел в список номинантов на лучший гол ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Гол Шомуродова вошел в список номинантов на лучший гол ЧМ-2026

Гол экс-игрока "Ростова" Шомуродова вошел в список номинантов на лучший гол ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭльдор Шомуродов
Эльдор Шомуродов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эльдор Шомуродов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гол Элдора Шомуродова вошел в список номинантов на лучший гол чемпионата мира 2026 года.
  • Всего ФИФА отобрала 12 лучших голов турнира, в число которых также вошел победный мяч Феррана Торреса.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Забитый мяч нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова вошел в список номинантов на лучший гол чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В матче третьего тура сборная Узбекистана проиграла команде ДР Конго (1:3) и завершила участие в турнире, не набрав очков. Шомуродов, который является капитаном команды, на 10-й минуте с острого угла поразил ворота, перевесив вратаря соперника. Гол был признан лучшим на групповом этапе завершившегося чемпионата мира.
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Всего ФИФА отобрала 12 лучших голов турнира, победитель определится по итогам голосования, которое будет длиться 48 часов. В список номинантов также вошел победный мяч Феррана Торреса, который помог сборной Испании в дополнительное время обыграть команду Аргентины (1:0) в финале чемпионата мира.
Полный список номинантов выглядит следующим образом: Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина, матч против Катара), Хулиан Альварес (Аргентина, против Швейцарии), Джуд Беллингем (Англия, против Франции), Сидни Кабрал (Кабо-Верде, против Аргентины), Эрлинг Холанд (Норвегия, против Бразилии), Уилсон Изидор (Гаити, против Марокко), Элайджа Джаст (Новая Зеландия, против Ирана), Дайзен Маэда (Япония, против Швеции), Килиан Мбаппе (Франция, против Сенегала), Лионель Месси (Аргентина, против Алжира), Шомуродов и Торрес.
Чемпионат мира завершился 19 июля. Турнир впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
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