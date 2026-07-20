Германия стала главным поставщиком шоколада в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По итогам первого квартала крупнейшим поставщиком шоколада в Россию стала Германия с импортом более 50 миллионов долларов.
- Вслед за ней по сумме такого экспорта расположились Бельгия и Италия.
- На отечественный рынок также поступала продукция из Турции, Польши, Китая и других стран.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию по итогам первого квартала стала Германия, выяснило РИА Новости, проведя анализ таможенной статистики разных стран.
Как пояснил в беседе с РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, Германия и Бельгия не производят какао-бобы, поэтому объемы их экспорта связаны с другими причинами.
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"Они смогли построить крупнейшие центры по их переработке: закупают сырье, перерабатывают и выпускают готовую продукцию. Германия смогла построить шоколадные "бренды-мастодонты", которые известны во всем мире", — рассказал эксперт.
По его словам, Бельгия традиционно делала ставку на качество, следуя определенным принципам.
"В настоящем шоколаде должно быть не менее 35% чистого какао, это обязательное требование", — добавил собеседник агентства.
В десятку главных поставщиков также вошли:
- Турция (14,1 миллиона долларов);
- Польша (13,5 миллиона);
- Китай (6,4 миллиона);
- Армения (4,7 миллиона);
- Литва (4,4 миллиона);
- Испания (3,5 миллиона долларов);
- Сербия (1,7 миллиона).