Германия стала главным поставщиком шоколада в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ По итогам первого квартала крупнейшим поставщиком шоколада в Россию стала Германия с импортом более 50 миллионов долларов.

Вслед за ней по сумме такого экспорта расположились Бельгия и Италия.

На отечественный рынок также поступала продукция из Турции, Польши, Китая и других стран.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию по итогам первого квартала стала Германия, выяснило РИА Новости, проведя анализ таможенной статистики разных стран.

Согласно расчетам агентства, в январе — марте на отечественный рынок из-за рубежа поступило шоколада более чем на 130 миллионов долларов. Германия продала его на 50,9 миллиона долларов, а вслед за ней по сумме такого экспорта расположились Бельгия (15,9 миллиона) и Италия (14,5 миллиона).

Как пояснил в беседе с РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, Германия и Бельгия не производят какао-бобы, поэтому объемы их экспорта связаны с другими причинами.

« "Они смогли построить крупнейшие центры по их переработке: закупают сырье, перерабатывают и выпускают готовую продукцию. Германия смогла построить шоколадные "бренды-мастодонты", которые известны во всем мире", — рассказал эксперт.

По его словам, Бельгия традиционно делала ставку на качество, следуя определенным принципам.

"В настоящем шоколаде должно быть не менее 35% чистого какао, это обязательное требование", — добавил собеседник агентства.

В десятку главных поставщиков также вошли: