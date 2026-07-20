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Германия стала главным поставщиком шоколада в Россию - РИА Новости, 20.07.2026
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04:03 20.07.2026 (обновлено: 14:10 20.07.2026)
Германия стала главным поставщиком шоколада в Россию

Импорт шоколада из Германии превысил 50 миллионов долларов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам первого квартала крупнейшим поставщиком шоколада в Россию стала Германия с импортом более 50 миллионов долларов.
  • Вслед за ней по сумме такого экспорта расположились Бельгия и Италия.
  • На отечественный рынок также поступала продукция из Турции, Польши, Китая и других стран.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию по итогам первого квартала стала Германия, выяснило РИА Новости, проведя анализ таможенной статистики разных стран.
Согласно расчетам агентства, в январе — марте на отечественный рынок из-за рубежа поступило шоколада более чем на 130 миллионов долларов. Германия продала его на 50,9 миллиона долларов, а вслед за ней по сумме такого экспорта расположились Бельгия (15,9 миллиона) и Италия (14,5 миллиона).
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Как пояснил в беседе с РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, Германия и Бельгия не производят какао-бобы, поэтому объемы их экспорта связаны с другими причинами.
«

"Они смогли построить крупнейшие центры по их переработке: закупают сырье, перерабатывают и выпускают готовую продукцию. Германия смогла построить шоколадные "бренды-мастодонты", которые известны во всем мире", — рассказал эксперт.

По его словам, Бельгия традиционно делала ставку на качество, следуя определенным принципам.
"В настоящем шоколаде должно быть не менее 35% чистого какао, это обязательное требование", — добавил собеседник агентства.
В десятку главных поставщиков также вошли:
  • Турция (14,1 миллиона долларов);
  • Польша (13,5 миллиона);
  • Китай (6,4 миллиона);
  • Армения (4,7 миллиона);
  • Литва (4,4 миллиона);
  • Испания (3,5 миллиона долларов);
  • Сербия (1,7 миллиона).
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ЭкономикаРоссияГерманияБельгияАлексей Родин
 
 
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