В Испании расследуют нападение людей в масках на военных во время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданская гвардия Испании расследует нападение группы людей в масках на военнослужащих в баре города Берриосар.

В результате нападения пострадали не менее трех военнослужащих и еще несколько человек, включая женщину с переломом носа.

Нападавшие скрылись с места происшествия, задержанных пока нет, несколько пострадавших подали заявления в полицию.

МАДРИД, 20 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании расследует нападение группы людей в масках на военнослужащих, которые смотрели финал чемпионата мира по футболу в баре, передает агентство EFE.

"Гражданская гвардия расследует нападение на группу военнослужащих, которые минувшей ночью смотрели в баре города Берриосар в автономном сообществе Наварра финал чемпионата мира по футболу", - пишет агентство.

По его информации, около 10 нападавших в масках ворвались на террасу заведения и направились к столу, за которым находились военнослужащие, после чего начали избивать их металлическими прутьями и раздвижными дубинками.

В результате пострадали не менее трех военнослужащих. Один из них получил открытую рану головы и переломы нескольких ребер. Кроме того, у одной женщины диагностировали перелом носа. Всего ранения различной степени тяжести получили порядка шести человек, некоторых из них доставили в медицинские учреждения.

Нападавшие скрылись с места происшествия, задержанных пока нет. Несколько пострадавших подали заявления в полицию.