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В Испании расследуют нападение людей в масках на военных во время ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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15:26 20.07.2026 (обновлено: 16:02 20.07.2026)
В Испании расследуют нападение людей в масках на военных во время ЧМ

В Испании люди в масках напали на военных во время просмотра финала ЧМ в баре

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданская гвардия Испании расследует нападение группы людей в масках на военнослужащих в баре города Берриосар.
  • В результате нападения пострадали не менее трех военнослужащих и еще несколько человек, включая женщину с переломом носа.
  • Нападавшие скрылись с места происшествия, задержанных пока нет, несколько пострадавших подали заявления в полицию.
МАДРИД, 20 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании расследует нападение группы людей в масках на военнослужащих, которые смотрели финал чемпионата мира по футболу в баре, передает агентство EFE.
"Гражданская гвардия расследует нападение на группу военнослужащих, которые минувшей ночью смотрели в баре города Берриосар в автономном сообществе Наварра финал чемпионата мира по футболу", - пишет агентство.
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По его информации, около 10 нападавших в масках ворвались на террасу заведения и направились к столу, за которым находились военнослужащие, после чего начали избивать их металлическими прутьями и раздвижными дубинками.
В результате пострадали не менее трех военнослужащих. Один из них получил открытую рану головы и переломы нескольких ребер. Кроме того, у одной женщины диагностировали перелом носа. Всего ранения различной степени тяжести получили порядка шести человек, некоторых из них доставили в медицинские учреждения.
Нападавшие скрылись с места происшествия, задержанных пока нет. Несколько пострадавших подали заявления в полицию.
Испания обыграла в финальном матче Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
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