Экс-глава РФС уверен, что Россия сможет еще раз провести чемпионат мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не исключает повторного проведения чемпионата мира по футболу в России.

По его словам, Россия может вновь принять чемпионат мира, если будет возвращена в международный футбол.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не исключает повторного проведения чемпионата мира по футболу в России, отметив, что турнир 2018 года был признан лучшим в истории.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь провести чемпионат мира по футболу в США, но уже без Мексики и Канады. Мировое первенство впервые в истории прошло с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.

"Сначала надо Россию вернуть в международный футбол. Пока мы еще не допущены. Что касается мечты Трампа, то она сейчас не осуществится. Самое раннее - через 12 лет. Потому что у ФИФА существует принцип ротации континентов. Так что для Америки через 12 лет это самое раннее время, когда она сможет вновь принять чемпионат мира", - сказал Колосков.