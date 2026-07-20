Экс-глава РФС уверен, что Россия сможет еще раз провести чемпионат мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не исключает повторного проведения чемпионата мира по футболу в России.
- По его словам, Россия может вновь принять чемпионат мира, если будет возвращена в международный футбол.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не исключает повторного проведения чемпионата мира по футболу в России, отметив, что турнир 2018 года был признан лучшим в истории.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь провести чемпионат мира по футболу в США, но уже без Мексики и Канады. Мировое первенство впервые в истории прошло с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
"Сначала надо Россию вернуть в международный футбол. Пока мы еще не допущены. Что касается мечты Трампа, то она сейчас не осуществится. Самое раннее - через 12 лет. Потому что у ФИФА существует принцип ротации континентов. Так что для Америки через 12 лет это самое раннее время, когда она сможет вновь принять чемпионат мира", - сказал Колосков.
По словам почетного президента РФС, Россия также способна вновь стать хозяйкой мирового первенства. "Почему же нет? Российский чемпионат мира был признан лучшим в истории. Это признали не отдельные люди или журналисты. Сразу после окончания чемпионата мира были подведены итоги, и его признали лучшим за всю историю. Поэтому я не исключаю, что Россия может еще раз провести чемпионат мира и вновь сделать это на самом высоком уровне", - отметил Колосков.