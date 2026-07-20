Беспорядки в центре Буэнос-Айреса после финала ЧМ закончились задержаниями

Краткий пересказ от РИА ИИ В ходе беспорядков у Обелиска в центре Буэнос-Айреса были задержаны не менее 15 человек.

В результате нападений пострадали сотрудники городской полиции, зафиксированы кражи телефонов и личных вещей.

Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных участников беспорядков.

МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Не менее 15 человек были задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших у Обелиска в центре Буэнос-Айреса после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу, сообщают аргентинские СМИ.

"В результате нападений пострадали трое сотрудников городской полиции. Также были зафиксированы кражи телефонов и личных вещей. Официальные источники подтвердили, что в связи с этими инцидентами арестованы по меньшей мере 15 человек", - сообщил телеканал TN

По данным TN, после окончания матча тысячи болельщиков собрались у Обелиска, чтобы выразить поддержку национальной команде. Первоначально акция проходила спокойно, однако позже группа людей начала забрасывать сотрудников полиции камнями и бутылками. Кроме того, несколько человек преодолели ограждение вокруг Обелиска, после чего были задержаны полицейскими.

По информации газеты Clarín, в результате столкновений пострадали семь сотрудников полиции. Издание сообщает, что правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных участников беспорядков, и также приводит данные о 15 задержанных.