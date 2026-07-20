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Беспорядки в центре Буэнос-Айреса после финала ЧМ закончились задержаниями - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Беспорядки в центре Буэнос-Айреса после финала ЧМ закончились задержаниями

В Буэнос-Айресе во время беспорядков после финала ЧМ задержали 15 человек

© РИА Новости / Александр СоловскийАргентинская полиция
Аргентинская полиция - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Соловский
Аргентинская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе беспорядков у Обелиска в центре Буэнос-Айреса были задержаны не менее 15 человек.
  • В результате нападений пострадали сотрудники городской полиции, зафиксированы кражи телефонов и личных вещей.
  • Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных участников беспорядков.
МЕХИКО, 20 июл - РИА Новости. Не менее 15 человек были задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших у Обелиска в центре Буэнос-Айреса после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу, сообщают аргентинские СМИ.
"В результате нападений пострадали трое сотрудников городской полиции. Также были зафиксированы кражи телефонов и личных вещей. Официальные источники подтвердили, что в связи с этими инцидентами арестованы по меньшей мере 15 человек", - сообщил телеканал TN.
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По данным TN, после окончания матча тысячи болельщиков собрались у Обелиска, чтобы выразить поддержку национальной команде. Первоначально акция проходила спокойно, однако позже группа людей начала забрасывать сотрудников полиции камнями и бутылками. Кроме того, несколько человек преодолели ограждение вокруг Обелиска, после чего были задержаны полицейскими.
По информации газеты Clarín, в результате столкновений пострадали семь сотрудников полиции. Издание сообщает, что правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных участников беспорядков, и также приводит данные о 15 задержанных.
Сборная Аргентины в воскресенье уступила Испании в финале чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 0:1 в дополнительное время. Победный мяч забил Ферран Торрес.
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