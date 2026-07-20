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ФИФА попрощалась с журналистами, освещавшими ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
05:25 20.07.2026 (обновлено: 07:22 20.07.2026)
ФИФА попрощалась с журналистами, освещавшими ЧМ

ФИФА после финала ЧМ в США напомнила журналистам, что пора уезжать

© REUTERS / Brian SnyderЦеремония награждения в финале ЧМ-2026
Церемония награждения в финале ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Brian Snyder
Церемония награждения в финале ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА напомнила журналистам, освещавшим чемпионат мира по футболу в США, что пора покидать страну.
  • Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв Аргентину 1:0 в дополнительное время.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. ФИФА после финала чемпионата мира по футболу в США напомнила освещавшим турнир журналистам, что пора покидать страну.
"Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия", - говорится в сообщении, поступившем аккредитованному на чемпионате корреспонденту РИА Новости.
Девятнадцатого июля в американском штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину 1:0 и стала чемпионом мира.
Ранее старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере сообщил РИА Новости, что иностранным гостям чемпионата, которые останутся в США после окончания срока действия виз, могут грозить уголовные обвинения и депортация.
В министерстве внутренней безопасности США агентству ранее заявили, что иностранные гости, незаконно пребывающие в США, могут попасть в поле зрения иммиграционных служб.
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