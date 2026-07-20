Краткий пересказ от РИА ИИ ФИФА напомнила журналистам, освещавшим чемпионат мира по футболу в США, что пора покидать страну.

Сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв Аргентину 1:0 в дополнительное время.

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. ФИФА после финала чемпионата мира по футболу в США напомнила освещавшим турнир журналистам, что пора покидать страну.

"Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия", - говорится в сообщении, поступившем аккредитованному на чемпионате корреспонденту РИА Новости.

Девятнадцатого июля в американском штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину 1:0 и стала чемпионом мира.

Ранее старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере сообщил РИА Новости, что иностранным гостям чемпионата, которые останутся в США после окончания срока действия виз, могут грозить уголовные обвинения и депортация.