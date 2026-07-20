Аргентинцы остаются в центре Буэнос-Айреса, благодаря сборную за ЧМ

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Аргентинские болельщики остаются в центре Буэнос-Айреса, благодаря сборную за чемпионат мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

Люди поют и танцуют около обелиска - монумента, который всегда становится местом празднований и встреч во время памятных мероприятий.