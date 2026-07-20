Аргентинцы остаются в центре Буэнос-Айреса, благодаря сборную за ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинские болельщики собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать выступление сборной на чемпионате мира по футболу.
- Болельщики поют, танцуют и скандируют имя Месси около обелиска, украшая место празднования флагами и символикой сборной.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Аргентинские болельщики остаются в центре Буэнос-Айреса, благодаря сборную за чемпионат мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Люди поют и танцуют около обелиска - монумента, который всегда становится местом празднований и встреч во время памятных мероприятий.
Здесь собрались целыми семьями, некоторые пришли даже с грудными детьми. Повсюду видны флаги Аргентины, символика сборной, изображения игроков.
Люди скандируют "Месси, Месси" и благодарят сборную за игру.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.