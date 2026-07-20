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Аргентинцы остаются в центре Буэнос-Айреса, благодаря сборную за ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
04:34 20.07.2026
Аргентинцы остаются в центре Буэнос-Айреса, благодаря сборную за ЧМ

Аргентинские болельщики остаются в центре Буэнос-Айреса, благодаря сборную за ЧМ

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинские болельщики собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать выступление сборной на чемпионате мира по футболу.
  • Болельщики поют, танцуют и скандируют имя Месси около обелиска, украшая место празднования флагами и символикой сборной.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Аргентинские болельщики остаются в центре Буэнос-Айреса, благодаря сборную за чемпионат мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Люди поют и танцуют около обелиска - монумента, который всегда становится местом празднований и встреч во время памятных мероприятий.
Леандро Паредес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Видео с голами сборной Аргентины на ЧМ запустили на обелиске Буэнос-Айреса
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Здесь собрались целыми семьями, некоторые пришли даже с грудными детьми. Повсюду видны флаги Аргентины, символика сборной, изображения игроков.
Люди скандируют "Месси, Месси" и благодарят сборную за игру.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.
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