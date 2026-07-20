Милей пообещал сделать выходным день встречи сборной с болельщиками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал сделать выходным день встречи сборной страны с болельщиками после чемпионата мира по футболу.
- Аргентина заняла на чемпионате мира по футболу второе место, проиграв в финале сборной Испании.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал сделать выходным день, когда сборная страны встретится с болельщиками после чемпионата мира по футболу.
Аргентина заняла на чемпионате мира по футболу второе место, проиграв в финале сборной Испании.