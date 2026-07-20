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Президент Аргентины поблагодарил игроков сборной за игру на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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02:00 20.07.2026
Президент Аргентины поблагодарил игроков сборной за игру на ЧМ

Президент Аргентины Милей поблагодарил игроков сборной за игру на ЧМ

CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19Хавьер Милей, президент Аргентины
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / z231210a-19
Хавьер Милей, президент Аргентины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил игроков сборной за игру на чемпионате мира по футболу.
  • Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил игроков сборной за игру на чемпионате мира по футболу, следует из его заявления в X.
"Большое спасибо, игроки! Вы боролись до самого конца. Аргентина всегда на высоте", - написал он.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.
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