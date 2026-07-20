Президент Аргентины поблагодарил игроков сборной за игру на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил игроков сборной за игру на чемпионате мира по футболу.
- Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил игроков сборной за игру на чемпионате мира по футболу, следует из его заявления в X.
"Большое спасибо, игроки! Вы боролись до самого конца. Аргентина всегда на высоте", - написал он.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.