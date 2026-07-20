Месси заплакал после поражения от испанцев в финале ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время в финальном матче чемпионата мира по футболу.
- Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заплакал после получения серебряной медали во время церемонии награждения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заплакал после поражения от команды Испании в финальном матче чемпионата мира по футболу.
Аргентинцы проиграли испанцам со счетом 0:1 в дополнительное время.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Месси не смог сдержать слез после получения серебряной медали во время церемонии награждения.
Месси 39 лет, на чемпионате мира 2026 года он забил 8 мячей и стал вторым бомбардиром после француза Килиана Мбаппе (10 голов).