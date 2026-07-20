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Месси заплакал после поражения от испанцев в финале ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:48 20.07.2026 (обновлено: 01:54 20.07.2026)
Месси заплакал после поражения от испанцев в финале ЧМ-2026

Месси заплакал после поражения в финальном матче чемпионата мира по футболу

© REUTERS / Lee SmithЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время в финальном матче чемпионата мира по футболу.
  • Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заплакал после получения серебряной медали во время церемонии награждения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заплакал после поражения от команды Испании в финальном матче чемпионата мира по футболу.
Аргентинцы проиграли испанцам со счетом 0:1 в дополнительное время.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
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Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
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Месси не смог сдержать слез после получения серебряной медали во время церемонии награждения.
Месси 39 лет, на чемпионате мира 2026 года он забил 8 мячей и стал вторым бомбардиром после француза Килиана Мбаппе (10 голов).
Ферран Торрес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Торрес признан лучшим игроком финального матча ЧМ
Вчера, 01:20
 
ФутболСпортАргентинаИспанияЧМ по футболу 2026Лионель МессиКилиан Мбаппе
 
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