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Унаи Симон признан лучшим вратарем ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:37 20.07.2026
Унаи Симон признан лучшим вратарем ЧМ-2026

Испанец Унаи Симон признан лучшим вратарем ЧМ-2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУнаи Симон
Унаи Симон - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Унаи Симон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер сборной Испании Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года и получил награду «Золотая перчатка».
  • Унаи Симон провел восемь матчей на чемпионате мира, в которых пропустил один мяч и семь раз отыграл на ноль, установив несколько рекордов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голкипер сборной Испании по футболу Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года, который завершился в США, Мексике и Канаде.
Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины (1:0, в дополнительное время) в финале чемпионата мира. По окончании игры вратарь "Атлетика" из Бильбао Симон получил награду "Золотая перчатка".
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Сборная Испании установила рекорд продолжительности серии без поражений
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Симону 29 лет, на текущем чемпионате мира он провел восемь матчей, в которых пропустил один мяч и семь раз отыграл на ноль. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире.
"Золотая перчатка" до 2010 года носила имя Льва Яшина. Ранее эту награду получали бельгиец Мишель Прюдомм (1994), француз Фабьен Бартез (1998), немец Оливер Кан (2002), итальянец Джанлуиджи Буффон (2006), испанец Икер Касильяс (2010), немец Мануэль Нойер (2014), бельгиец Тибо Куртуа (2018) и аргентинец Эмилиано Мартинес (2022).
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