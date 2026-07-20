Унаи Симон признан лучшим вратарем ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер сборной Испании Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года и получил награду «Золотая перчатка».
- Унаи Симон провел восемь матчей на чемпионате мира, в которых пропустил один мяч и семь раз отыграл на ноль, установив несколько рекордов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голкипер сборной Испании по футболу Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года, который завершился в США, Мексике и Канаде.
Симону 29 лет, на текущем чемпионате мира он провел восемь матчей, в которых пропустил один мяч и семь раз отыграл на ноль. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире.
"Золотая перчатка" до 2010 года носила имя Льва Яшина. Ранее эту награду получали бельгиец Мишель Прюдомм (1994), француз Фабьен Бартез (1998), немец Оливер Кан (2002), итальянец Джанлуиджи Буффон (2006), испанец Икер Касильяс (2010), немец Мануэль Нойер (2014), бельгиец Тибо Куртуа (2018) и аргентинец Эмилиано Мартинес (2022).
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)