Видео с голами сборной Аргентины на ЧМ запустили на обелиске Буэнос-Айреса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На главном монументе Буэнос-Айреса — обелиске — запустили видео с голами сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.
- Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в финале чемпионата мира в дополнительное время.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Видео с голами сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу запустили на главном монументе Буэнос-Айреса - обелиске, передает корреспондент РИА Новости.
После матча на поверхность монумента со всех его сторон запустили видео с игроками и годами сборной.
Также на обелиске высветились слова "Спасибо, Скалонета". Так называют аргентинскую команду, по имени тренера - Лионеля Скалони.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)