Видео с голами сборной Аргентины на ЧМ запустили на обелиске Буэнос-Айреса

Краткий пересказ от РИА ИИ На главном монументе Буэнос-Айреса — обелиске — запустили видео с голами сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в финале чемпионата мира в дополнительное время.

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Видео с голами сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу запустили на главном монументе Буэнос-Айреса - обелиске, передает корреспондент РИА Новости.

Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.

После матча на поверхность монумента со всех его сторон запустили видео с игроками и годами сборной.