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Видео с голами сборной Аргентины на ЧМ запустили на обелиске Буэнос-Айреса - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:34 20.07.2026 (обновлено: 01:52 20.07.2026)
Видео с голами сборной Аргентины на ЧМ запустили на обелиске Буэнос-Айреса

Видео с голами сборной Аргентины запустили на главном монументе Буэнос-Айреса

© REUTERS / Amanda PerobelliЛеандро Паредес
Леандро Паредес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На главном монументе Буэнос-Айреса — обелиске — запустили видео с голами сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.
  • Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в финале чемпионата мира в дополнительное время.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Видео с голами сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу запустили на главном монументе Буэнос-Айреса - обелиске, передает корреспондент РИА Новости.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.
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Вчера, 01:26
После матча на поверхность монумента со всех его сторон запустили видео с игроками и годами сборной.
Также на обелиске высветились слова "Спасибо, Скалонета". Так называют аргентинскую команду, по имени тренера - Лионеля Скалони.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
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