Футболист сборной Аргентины Паредес повздорил с игроками сборной Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0 в финальном матче чемпионата мира в Нью-Йорке.
- Леандро Паредес повздорил с игроками сборной Испании Гави и Эриком Гарсией после финального матча.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес повздорил с игроками команды Испании Гави и Эриком Гарсией по окончании финального матча чемпионата мира.
После финального свистка возникла стычка, во время которой экс-игрок "Зенита" Паредес сначала схватил за шею Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Другим игрокам пришлось вмешаться в конфликт.