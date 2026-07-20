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Футболист сборной Аргентины Паредес повздорил с игроками сборной Испании - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:30 20.07.2026
Футболист сборной Аргентины Паредес повздорил с игроками сборной Испании

Аргентинец Паредес устроил стычку с испанцами Гарсией и Гави после финала ЧМ

© Фото : официальный сайт ФК "Зенит"Леандро Паредес
Леандро Паредес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : официальный сайт ФК "Зенит"
Леандро Паредес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0 в финальном матче чемпионата мира в Нью-Йорке.
  • Леандро Паредес повздорил с игроками сборной Испании Гави и Эриком Гарсией после финального матча.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес повздорил с игроками команды Испании Гави и Эриком Гарсией по окончании финального матча чемпионата мира.
В воскресенье сборная Испании со счетом 1:0 (в дополнительное время) обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке.
После финального свистка возникла стычка, во время которой экс-игрок "Зенита" Паредес сначала схватил за шею Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Другим игрокам пришлось вмешаться в конфликт.
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Вчера, 01:26
 
ФутболСпортИспанияАргентинаНью-Йорк (город)ЧМ по футболу 2026Леандро ПаредесЭрик ГарсияЗенит
 
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