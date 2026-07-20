Футболист сборной Аргентины Паредес повздорил с игроками сборной Испании

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес повздорил с игроками команды Испании Гави и Эриком Гарсией по окончании финального матча чемпионата мира.

После финального свистка возникла стычка, во время которой экс-игрок "Зенита" Паредес сначала схватил за шею Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Другим игрокам пришлось вмешаться в конфликт.