Аргентинцы после окончания матча на ЧМ аплодировали сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинцы начали аплодировать сборной после окончания финального матча чемпионата мира по футболу.
- Несмотря на поражение от Испании со счетом 0:1, болельщики поблагодарили игроков за игру.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Аргентинцы после окончания финального матча начали аплодировали сборной в благодарность за игру на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
В финале аргентинцы проиграли Испании со счетом 0:1.
19 июля 2026 • начало в 22:00
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"Несмотря на то, что мы не смогли победить, мы благодарим игроков, которые сделали все, чтобы мы играли в финале. В этой жизни есть победы и поражения", - сказал агентству житель столицы Лионель.
Болельщики остаются в центре города, у обелиска - излюбленного места для празднования побед и в память о различных датах. Вверх летят фейерверки.