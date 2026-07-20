Аргентинцы после окончания матча на ЧМ аплодировали сборной

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Аргентинцы после окончания финального матча начали аплодировали сборной в благодарность за игру на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

"Несмотря на то, что мы не смогли победить, мы благодарим игроков, которые сделали все, чтобы мы играли в финале. В этой жизни есть победы и поражения", - сказал агентству житель столицы Лионель.