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Аргентинцы после окончания матча на ЧМ аплодировали сборной - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:26 20.07.2026
Аргентинцы после окончания матча на ЧМ аплодировали сборной

Аргентинцы после финального матча ЧМ аплодировали сборной, благодаря за игру

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Аргентины.
Болельщики сборной Аргентины. - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Болельщики сборной Аргентины.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинцы начали аплодировать сборной после окончания финального матча чемпионата мира по футболу.
  • Несмотря на поражение от Испании со счетом 0:1, болельщики поблагодарили игроков за игру.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Аргентинцы после окончания финального матча начали аплодировали сборной в благодарность за игру на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
В финале аргентинцы проиграли Испании со счетом 0:1.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
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"Несмотря на то, что мы не смогли победить, мы благодарим игроков, которые сделали все, чтобы мы играли в финале. В этой жизни есть победы и поражения", - сказал агентству житель столицы Лионель.
Болельщики остаются в центре города, у обелиска - излюбленного места для празднования побед и в память о различных датах. Вверх летят фейерверки.
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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