Торрес признан лучшим игроком финального матча ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Испании Ферран Торрес стал лучшим игроком финального матча чемпионата мира против команды Аргентины.
- Торрес вышел на замену на 62-й минуте и забил единственный мяч в игре на 106-й минуте, принеся сборной Испании победу над Аргентиной со счетом 1:0 в финале чемпионата мира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Испании Ферран Торрес стал лучшим игроком финального матча чемпионата мира против команды Аргентины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В воскресенье сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 (в дополнительное время). Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола, после немца Марио Гетце (2014).
Торресу 26 лет, на его счету стало 25 голов в 65 матчах за сборную Испании.
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)