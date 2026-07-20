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Торрес признан лучшим игроком финального матча ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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01:20 20.07.2026
Торрес признан лучшим игроком финального матча ЧМ

Автор чемпионского гола Торрес признан лучшим игроком финального матча ЧМ

© REUTERS / JAMES LANGФерран Торрес
Ферран Торрес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / JAMES LANG
Ферран Торрес
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Испании Ферран Торрес стал лучшим игроком финального матча чемпионата мира против команды Аргентины.
  • Торрес вышел на замену на 62-й минуте и забил единственный мяч в игре на 106-й минуте, принеся сборной Испании победу над Аргентиной со счетом 1:0 в финале чемпионата мира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Испании Ферран Торрес стал лучшим игроком финального матча чемпионата мира против команды Аргентины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В воскресенье сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 (в дополнительное время). Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола, после немца Марио Гетце (2014).
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Торресу 26 лет, на его счету стало 25 голов в 65 матчах за сборную Испании.
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
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