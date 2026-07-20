Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0.
- Сборная Испании установила рекорд продолжительности серии без поражений, не проиграв в 38-м матче подряд.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сборная Испании по футболу по итогам финального матча чемпионата мира против команды Аргентины установила рекорд продолжительности серии без поражений.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испанцы превзошли достижение сборной Италии, которая в 2018-2021 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей.