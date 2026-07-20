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Сборная Испании установила рекорд продолжительности серии без поражений - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:09 20.07.2026 (обновлено: 01:14 20.07.2026)
Сборная Испании установила рекорд продолжительности серии без поражений

Сборная Испании по футболу установила рекорд по числу матчей без поражений

© REUTERS / VINCENT CARCHIETTAЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании по футболу обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0.
  • Сборная Испании установила рекорд продолжительности серии без поражений, не проиграв в 38-м матче подряд.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сборная Испании по футболу по итогам финального матча чемпионата мира против команды Аргентины установила рекорд продолжительности серии без поражений.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
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(Нико Уильямс)
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Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира (1:0, д. в.). "Красная фурия" не проиграла в 38-м матче подряд.
Испанцы превзошли достижение сборной Италии, которая в 2018-2021 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей.
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