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Мбаппе стал первым в истории двукратным лучшим бомбардиром ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:05 20.07.2026 (обновлено: 01:07 20.07.2026)
Мбаппе стал первым в истории двукратным лучшим бомбардиром ЧМ

Француз Мбаппе с дксятью голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026

© REUTERS / DAVID BUTLER IIКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / DAVID BUTLER II
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир чемпионата мира 2026 года, забив 10 мячей.
  • Мбаппе — первый игрок в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026) и первый футболист, забивший 10 мячей на одном чемпионате мира с 1970 года.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.
Мбаппе забил 10 мячей. "Серебряную бутсу" получил аргентинец Лионель Месси (8 голов), обладателями "Бронзовой бутсы" стали англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанд (по 7).
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Мбаппе превзошел Месси и возглавил список бомбардиров чемпионатов мира
19 июля, 01:34
Мбаппе стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026). Также он стал первым футболистом, забившим 10 мячей на одном чемпионате мира с 1970 года, когда это удалось Герду Мюллеру. Рекорд результативности принадлежит французу Жюсту Фонтену (13 голов на ЧМ-1958).
Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля. Турнир стал первым с участием 48 команд и впервые прошел на территории трех стран - США, Мексики и Канады.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
4 : 6
Англия
48‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
54‎’‎ • Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
66‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
90‎’‎ • Усман Дембеле
(Дайо Упамекано)
03‎’‎ • Деклан Райс
18‎’‎ • Эзри Конса
(Деклан Райс)
37‎’‎ • Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
45‎’‎ • Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
87‎’‎ • Букайо Сака (П)
90‎’‎ • Джуд Беллингем
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
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