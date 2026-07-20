Мбаппе стал первым в истории двукратным лучшим бомбардиром ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир чемпионата мира 2026 года, забив 10 мячей.
- Мбаппе — первый игрок в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026) и первый футболист, забивший 10 мячей на одном чемпионате мира с 1970 года.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.
Мбаппе забил 10 мячей. "Серебряную бутсу" получил аргентинец Лионель Месси (8 голов), обладателями "Бронзовой бутсы" стали англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанд (по 7).
Мбаппе стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026). Также он стал первым футболистом, забившим 10 мячей на одном чемпионате мира с 1970 года, когда это удалось Герду Мюллеру. Рекорд результативности принадлежит французу Жюсту Фонтену (13 голов на ЧМ-1958).
Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля. Турнир стал первым с участием 48 команд и впервые прошел на территории трех стран - США, Мексики и Канады.
19 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
48’ • Килиан Мбаппе
54’ • Брэдли Барколя
66’ • Килиан Мбаппе
90’ • Усман Дембеле
03’ • Деклан Райс
18’ • Эзри Конса
37’ • Букайо Сака
45’ • Букайо Сака
87’ • Букайо Сака (П)
90’ • Джуд Беллингем