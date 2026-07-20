Мбаппе стал первым в истории двукратным лучшим бомбардиром ЧМ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" как лучший бомбардир чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Мбаппе стал первым игроком в истории, который становился лучшим бомбардиром на двух чемпионатах мира (2022, 2026). Также он стал первым футболистом, забившим 10 мячей на одном чемпионате мира с 1970 года, когда это удалось Герду Мюллеру. Рекорд результативности принадлежит французу Жюсту Фонтену (13 голов на ЧМ-1958).