Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в финале чемпионата мира и стала чемпионом мира.
- Луис де ла Фуэнте призвал Марка Кукурелью сдержать обещание и сделать татуировку с изображением тренера в случае победы на турнире.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Возглавляющий сборную Испании Луис де ла Фуэнте призвал футболиста команды Марка Кукурелью сдержать обещание и набить татуировку с изображением тренера.
Сборная Испании в воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Испанцы во второй раз стали чемпионами мира. До финала Кукурелья пообещал сделать на видном месте татуировку с лицом де ла Фуэнте в случае победы на турнире.
"Если делаешь обещание, то его надо держать. К тому же, я не такой и страшный", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы (2024) и чемпионат мира (2026). Кукурелья был основным игроком на обоих турнирах.