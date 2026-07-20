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Де ла Фуэнте отреагировал на обещание Кукурельи набить тату с лицом тренера - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
08:41 20.07.2026
Де ла Фуэнте отреагировал на обещание Кукурельи набить тату с лицом тренера

Де ла Фуэнте призвал Кукурелью сдержать обещание и набить тату с лицом тренера

© Фото : Пресс-служба УЕФАГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в финале чемпионата мира и стала чемпионом мира.
  • Луис де ла Фуэнте призвал Марка Кукурелью сдержать обещание и сделать татуировку с изображением тренера в случае победы на турнире.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Возглавляющий сборную Испании Луис де ла Фуэнте призвал футболиста команды Марка Кукурелью сдержать обещание и набить татуировку с изображением тренера.
Сборная Испании в воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Испанцы во второй раз стали чемпионами мира. До финала Кукурелья пообещал сделать на видном месте татуировку с лицом де ла Фуэнте в случае победы на турнире.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Де ла Фуэнте: Испания должна была решать исход финала ЧМ гораздо раньше
Вчера, 08:27
"Если делаешь обещание, то его надо держать. К тому же, я не такой и страшный", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы (2024) и чемпионат мира (2026). Кукурелья был основным игроком на обоих турнирах.
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