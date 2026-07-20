Де ла Фуэнте отреагировал на обещание Кукурельи набить тату с лицом тренера

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Возглавляющий сборную Испании Луис де ла Фуэнте призвал футболиста команды Марка Кукурелью сдержать обещание и набить татуировку с изображением тренера.

Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании выиграла чемпионат Европы (2024) и чемпионат мира (2026). Кукурелья был основным игроком на обоих турнирах.