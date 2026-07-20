ФРГ отказалась допустить россиян к участию в играх глухих cпортсменов

БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Германия отказалась обеспечить допуск российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, сообщило посольство РФ в Берлине.

Как отметили в посольстве, DGSV в качестве обоснования сослалась на то, что народ Германии якобы "не согласится с участием России в соревнованиях".