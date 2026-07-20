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ФРГ отказалась допустить россиян к участию в играх глухих cпортсменов - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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11:30 20.07.2026 (обновлено: 12:39 20.07.2026)
ФРГ отказалась допустить россиян к участию в играх глухих cпортсменов

ФРГ отказалась допустить россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством ФРГ решила не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих.
БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Германия отказалась обеспечить допуск российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, сообщило посольство РФ в Берлине.
"По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года", - сообщило посольство в своем аккаунте в Telegram-канале.
Как отметили в посольстве, DGSV в качестве обоснования сослалась на то, что народ Германии якобы "не согласится с участием России в соревнованиях".
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