Форум "Ребус 2026" в Казани посвящен историческим поселениям

КАЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Международный форум "Ребус 2026", который пройдет в Казани в ноябре, посвящен градостроительству в исторических поселениях, сообщают организаторы.

"Стартовала подготовка к IV Международному форуму "Ребус 2026", который пройдет в Казани с 11 по 13 ноября. Ключевая тема этого года - градостроительство в исторических поселениях", - говорится в сообщении.

Форум состоится при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова, министерства строительства и ЖКХ РФ, а также федеральных ведомств и институтов развития. В этом году "Ребус" впервые пройдет в сотрудничестве с Международной строительной неделей БРИКС.

"Каждый город славен чем-то своим. Для нас главным достоянием является исторический центр. Люди хотят увидеть то, что было, поэтому важно его сохранить. Это еще и серьезная инвестиционная привлекательность: вложения в исторические города дают комплексный эффект, растет популярность туристических маршрутов, развивается турпоток", - приводятся в сообщении слова Минниханова.

По его данным, Татарстан принимает порядка 4 миллионов туристов в год, растет и экономика территории.

Главное отличие предстоящего "Ребуса", отмечают организаторы, смещение акцента с классических деловых сессий в сторону практических инструментов с демонстрацией готовых подходов, апробированных в Татарстане.

В рамках форума пройдет более 20 тематических сессий и пленарное заседание "Градостроительство в исторических поселениях: баланс сохранения и развития". Среди главных тем мероприятий - эффективность действующих госпрограмм, нормативные коллизии статуса исторического поселения, инвестиционные механизмы и налоговые стимулы для строительных проектов, цифровизация градостроительного планирования, подготовка кадров, а также международный опыт стран БРИКС+, ШОС и ЕАЭС.