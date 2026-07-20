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В ФИФА пообещали расследовать поведение сборной Аргентины, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
16:31 20.07.2026 (обновлено: 17:03 20.07.2026)
В ФИФА пообещали расследовать поведение сборной Аргентины, пишут СМИ

Sky Sports: ФИФА расследует поведение игроков сборной Аргентины после финала ЧМ

© REUTERS / Amanda PerobelliИгроки сборной Аргентины
Игроки сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
Игроки сборной Аргентины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА намерена расследовать поведение футболистов сборной Аргентины по окончании финального матча чемпионата мира.
  • Футболисты сборной Аргентины допустили несколько агрессивных действий по отношению к игрокам сборной Испании после финального свистка.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) намерена расследовать поведение футболистов сборной Аргентины по окончании финального матча чемпионата мира против команды Испании, сообщает Sky Sports.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
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(Нико Уильямс)
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После финального свистка бывший аргентинский футболист петербургского "Зенита" Леандро Паредес сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинцу была показана красная карточка. Также аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Аяла попытался ударить Дани Ольмо. Кроме того, аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей.
Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые "красная фурия" завоевала золото в 2010 году. Мировое первенство впервые в истории прошло с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
Ферран Торрес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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ФутболСпортИспанияАргентинаНью-Йорк (город)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Эрик ГарсияНауэль МолинаЛеандро ПаредесЗенит
 
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