В ФИФА пообещали расследовать поведение сборной Аргентины, пишут СМИ

После финального свистка бывший аргентинский футболист петербургского "Зенита" Леандро Паредес сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Аргентинцу была показана красная карточка. Также аргентинский защитник Науэль Молина ударил пробегавшего мимо капитана испанцев Родри, а член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Аяла попытался ударить Дани Ольмо. Кроме того, аргентинские футболисты повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей.

Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые "красная фурия" завоевала золото в 2010 году. Мировое первенство впервые в истории прошло с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.