Сборная Аргентины осталась в меньшинстве в финале ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Аргентины по футболу Энцо Фернандес получил красную карточку в добавленное время ко второму тайму финального матча чемпионата мира против команды Испании.
- Финальный матч проходит в Нью-Йорке, счет в игре до момента получения красной карточки не был открыт.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины по футболу Энцо Фернандес получил красную карточку в добавленное время ко второму тайму финального матча чемпионата мира против команды Испании.
Финальный матч проходит в Нью-Йорке, счет не открыт.