В Петербурге пройдет международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана

Краткий пересказ от РИА ИИ Третий Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана пройдет с 20 по 26 июля и объединит более 600 музыкантов из России и зарубежных стран.

В рамках фестиваля состоятся концерты под открытым небом на нескольких площадках Петербурга, а также впервые будет запущена официальная круизно-джазовая программа.

В дни фестиваля пройдет обширная образовательная программа, включая лекции, мастер-классы и творческие встречи, а также состоится большая музыкальная клубная программа и будут подведены итоги Конкурса джазовых композиторов и Всероссийской профессиональной джазовой премии.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Третий Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль народного артиста РФ Игоря Бутмана пройдет с 20 по 26 июля в северной столице и объединит более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран, которые дадут более 170 концертов.

Так, фестиваль откроется джазовым парадом в Летнем саду Русского музея в понедельник. Участники коллективов двух столиц объединятся в один большой джазовый оркестр, среди них - Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана , Санкт-Петербургский джазовый оркестр Сергея Богданова, Jazz Philharmonic Orchestra, Orchestra Beat и Mussorgsky Jazz Orchestra, Вечером того же дня Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и Сергей Мазаев представят свою новую совместную программу в Большом зале Филармонии имени Шостаковича.

Концерты под открытым небом состоятся сразу на нескольких площадках Петербурга: в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке "Озеро Долгое" и в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф".

В этом году участниками фестиваля станут обладатель премии Grammy Николас Пэйтон и его трио из США, Аглая Шиловская и LRK Трио, джазовая вокалистка Эзги Алаш и флагманы современной турецкой сцены Akra Jazz Band, Квартет Игоря Бутмана, Валерий Сюткин, Петр Налич, Борис Березовский, Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии, ВИА "Пролетарское танго", певицы Fantine, Варвара Убель и Женя Любич, а также "золотой дуэт" джазовых мэтров Давида Голощекина и Андрея Кондакова.

Закрытие фестиваля традиционно пройдет в Большом зале Филармонии имени Шостаковича, где Игорь Бутман и Сергей Степанченко представят музыкально-литературный спектакль "Леонид Утесов. Спасибо, сердце!".

Впервые в рамках Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля стартует официальная круизно-джазовая программа. На палубу поднимутся джазовые коллективы Санкт-Петербурга и Москвы, среди которых Stankov jazz Band, Newzette, Ансамбль Ариадны Юраковой, Ансамбль Софьи Шустровой. За два часа лайнер пройдет мимо ключевых исторических доминант центра Санкт-Петербурга, выйдет в просторы Финского залива, открывая гостям вид на стадион и футуристичный "Лахта-центр".

Кроме того, в дни фестиваля пройдет обширная образовательная программа, серия лекций, мастер-классов и творческих встреч. В "Доме книги" гостей ждут лекции о музыке XX века, творческом пути Майлза Дэвиса, лекции от певицы Арины Фауль, Саши Алмазовой, творческая встреча с Женей Любич и виниловый вечер с прослушиванием культовых пластинок разных эпох джаза. Мастер-класс по джазовой импровизации проведет известный петербургский музыкант - Андрей Зимовец.

По традиции состоится большая музыкальная клубная программа: в Филармонии джазовой музыки, Джаз-клубе Игоря Бутмана, баре-ресторане "48 стульев", баре The Hat, клубах JFC и Police Station, барах Nola, "ЭтоБар" и "Лайка".

В рамках фестиваля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив также пройдут Конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.