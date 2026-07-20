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Дрейк поставил на Аргентину и проиграл огромную сумму, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
13:56 20.07.2026 (обновлено: 14:09 20.07.2026)
Дрейк поставил на Аргентину и проиграл огромную сумму, пишут СМИ

Fox Sports: рэпер Дрейк проиграл $1,5 млн, поставив на Аргентину в финале ЧМ

© AP Photo / Invision / Joel RyanДрейк на фестивале Wireless в Лондоне
Дрейк на фестивале Wireless в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Invision / Joel Ryan
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский рэпер Дрейк сделал ставку в размере 1,5 миллиона долларов на победу сборной Аргентины в основное время финального матча чемпионата мира по футболу против Испании.
  • Из-за поражения Аргентины Дрейк потерял 1,5 миллиона долларов и упустил возможность получить выплату в 5 миллионов долларов.
  • Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канадский рэпер Дрейк потерял 1,5 миллиона долларов и упустил возможность получить выплату в 5 миллионов долларов, сделав неудачную ставку на победу сборной Аргентины в основное время финального матча чемпионата мира по футболу против Испании, сообщает телеканал Fox Sports.
В субботу рэпер опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в котором продемонстрировал, что сделал ставку в размере 1,5 миллиона долларов на аргентинцев, и случае их победы должен был бы получить свыше 5 миллионов долларов.
"Дрейк упустил выплату примерно в 5,1 миллиона долларов, в то время как Аргентина упустила трофей чемпионата мира", - говорится в сообщении Fox Sports.
Неудачная ставка на Аргентину, как подчеркивает телеканал, дополнила череду громких повалов исполнителя, которое прозвали "Проклятьем Дрейка". Печально известное "проклятье" предполагает, что любой спортсмен или команда, которым рэпер публично выражает поддержку, обречены на провал.
"На что бы Дрейк не поставил... просто сделай ставку на противоположное", - написал один из пользователей соцсети под постом Дрейка. Другие пользователи в комментариях отмечают, что ставка означает, что команда Аргентины точно проиграет и желали удачи Испании.
Испания обыграла в финальном матче Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.
При этом в материале указано, что в 2022 году в финале чемпионата мира по футболу Дрейку удалось выиграть миллион долларов, поставив на победу Аргентины над Францией в серии пенальти.
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