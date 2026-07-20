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"Зенит" и "Краснодар" интересуются футболистом сборной Сенегала, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
22:14 20.07.2026 (обновлено: 23:08 20.07.2026)
"Зенит" и "Краснодар" интересуются футболистом сборной Сенегала, пишут СМИ

"Зенит" и "Краснодар" проявляют интерес к футболисту сборной Сенегала Дьенгу

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ФК Зенит лого - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» и «Краснодар» ведут переговоры с нападающим сборной Сенегала по футболу Бамбой Дьенгом.
  • Конкуренцию клубам Российской премьер-лиги в борьбе за Дьенга составляют итальянские, испанские, немецкие и английский клубы.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и "Краснодар" ведут переговоры с нападающим сборной Сенегала по футболу Бамбой Дьенгом, сообщает портал Africafoot.
По информации источника, конкуренцию клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) в борьбе за Дьенга, являющегося свободным агентом, составляют итальянские "Болонья", "Торино", "Лацио", испанские "Севилья", "Валенсия", "Бетис", немецкие "Хоффенхайм", "Санкт-Паули" и "Фрайбург", английский "Халл Сити" и еще ряд клубов. На продвинутой стадии находятся переговоры Дьенга с одним из итальянских клубов, чье название не уточняется.
Дьенгу 26 лет, в прошлом сезоне он выступал за французский "Лорьян" и забил 16 мячей в 26 матчах. Ранее форвард также выступал за французские "Марсель" и "Анже".
На счету Дьенга 24 матча и 2 гола за сборную Сенегала, в составе которой он выступил на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов и стал обладателем Кубка африканских наций в 2021 году.
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