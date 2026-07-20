"Зенит" и "Краснодар" интересуются футболистом сборной Сенегала, пишут СМИ

Дьенгу 26 лет, в прошлом сезоне он выступал за французский "Лорьян" и забил 16 мячей в 26 матчах. Ранее форвард также выступал за французские "Марсель" и "Анже".

На счету Дьенга 24 матча и 2 гола за сборную Сенегала, в составе которой он выступил на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов и стал обладателем Кубка африканских наций в 2021 году.