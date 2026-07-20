В Дагестане сменили руководителей трех министерств

С 2012 по 2019 год Голуб был заместителем начальника отдела в министерстве транспорта РФ, а с 2019 по 2020 год - замначальника управления Росавиации. До июня 2026 года работал начальником отдела центра агроаналитики министерства сельского хозяйства РФ.