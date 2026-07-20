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В Дагестане сменили руководителей трех министерств - РИА Новости, 20.07.2026
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22:34 20.07.2026
В Дагестане сменили руководителей трех министерств

Врио главы Дагестана сменил руководителей трех министерств

© Фото : Администрация Главы РД/TelegramФёдор Щукин
Фёдор Щукин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Администрация Главы РД/Telegram
Фёдор Щукин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио главы Дагестана Федор Щукин назначил Ивана Голуба врио министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
  • Врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана назначен Анвар Шамилов.
  • Врио министра финансов Дагестана стал Заур Имранов.
МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин назначил Ивана Голуба, который работал в Минтрансе и Минсельхозе России, врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщила пресс-служба главы региона.
"Иван Голуб назначен врио министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Соответствующий указ подписал Федор Щукин", - говорится в сообщении.
С 2012 по 2019 год Голуб был заместителем начальника отдела в министерстве транспорта РФ, а с 2019 по 2020 год - замначальника управления Росавиации. До июня 2026 года работал начальником отдела центра агроаналитики министерства сельского хозяйства РФ.
Врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана указом Щукина назначен Анвар Шамилов. Ранее он занимал пост директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий".
Кроме того, врио министра финансов Дагестана Щукин назначил Заура Имранова, который работал заместителем директора департамента бюджетной политики в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и связи Минфина России.
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