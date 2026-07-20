В Дагестане сменили руководителей трех министерств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио главы Дагестана Федор Щукин назначил Ивана Голуба врио министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.
- Врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана назначен Анвар Шамилов.
- Врио министра финансов Дагестана стал Заур Имранов.
МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин назначил Ивана Голуба, который работал в Минтрансе и Минсельхозе России, врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщила пресс-служба главы региона.
"Иван Голуб назначен врио министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Соответствующий указ подписал Федор Щукин", - говорится в сообщении.
С 2012 по 2019 год Голуб был заместителем начальника отдела в министерстве транспорта РФ, а с 2019 по 2020 год - замначальника управления Росавиации. До июня 2026 года работал начальником отдела центра агроаналитики министерства сельского хозяйства РФ.
Врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана указом Щукина назначен Анвар Шамилов. Ранее он занимал пост директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий".
Кроме того, врио министра финансов Дагестана Щукин назначил Заура Имранова, который работал заместителем директора департамента бюджетной политики в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, цифровой экономики и связи Минфина России.