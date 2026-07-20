Фетисов высказался о ЧМ по футболу в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Фетисов выразил надежду, что Россия в будущем вновь получит возможность провести чемпионат мира по футболу.

Он считает, что чемпионат мира 2018 года в России был организован на высоком уровне и надеется, что страна сможет принять такое событие снова.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Россия в будущем вновь получит возможность провести чемпионат мира по футболу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь провести чемпионат мира по футболу в США, но уже без Мексики и Канады. Мировое первенство впервые в истории прошло с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Россия принимала чемпионат мира в 2018 году. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах страны, а финал состоялся в московских "Лужниках".

"Общепризнанно специалистами, что чемпионат мира 2018 года в России был организован на самом высоком уровне. И с точки зрения организации, и с точки зрения атмосферы это был один из лучших чемпионатов мира в истории. Надеюсь, когда-нибудь Россия вновь получит возможность провести чемпионат мира", - сказал Фетисов.