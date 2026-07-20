Рейтинг@Mail.ru
Фетисов высказался о ЧМ по футболу в России - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:55 20.07.2026 (обновлено: 15:19 20.07.2026)
Фетисов высказался о ЧМ по футболу в России

Фетисов выразил надежду на то, что Россия вновь примет чемпионат мира по футболу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов выразил надежду, что Россия в будущем вновь получит возможность провести чемпионат мира по футболу.
  • Он считает, что чемпионат мира 2018 года в России был организован на высоком уровне и надеется, что страна сможет принять такое событие снова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Россия в будущем вновь получит возможность провести чемпионат мира по футболу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь провести чемпионат мира по футболу в США, но уже без Мексики и Канады. Мировое первенство впервые в истории прошло с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Россия принимала чемпионат мира в 2018 году. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах страны, а финал состоялся в московских "Лужниках".
"Общепризнанно специалистами, что чемпионат мира 2018 года в России был организован на самом высоком уровне. И с точки зрения организации, и с точки зрения атмосферы это был один из лучших чемпионатов мира в истории. Надеюсь, когда-нибудь Россия вновь получит возможность провести чемпионат мира", - сказал Фетисов.
"Что касается нынешнего турнира в США, Канаде и Мексике, то атмосферу сложно оценивать, не находясь там. Но, судя по телевизионной картинке, все организовано достаточно хорошо. В целом считаю, что это удачный чемпионат мира, поэтому неудивительно, что Трамп хочет еще раз провести этот турнир", - отметил Фетисов.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Экс-глава РФС уверен, что Россия сможет еще раз провести чемпионат мира
Вчера, 13:27
 
ФутболЧМ по футболу 2026РоссияВячеслав ФетисовСШАГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Отменен
    П. Кудерметова
    А. Корнеева
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    21.07 21:30
    Уолсолл
    Астон Вилла
  • Футбол
    21.07 22:00
    Ларн
    Црвена Звезда
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала