Фетисов высказался о ЧМ по футболу в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов выразил надежду, что Россия в будущем вновь получит возможность провести чемпионат мира по футболу.
- Он считает, что чемпионат мира 2018 года в России был организован на высоком уровне и надеется, что страна сможет принять такое событие снова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Россия в будущем вновь получит возможность провести чемпионат мира по футболу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вновь провести чемпионат мира по футболу в США, но уже без Мексики и Канады. Мировое первенство впервые в истории прошло с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Россия принимала чемпионат мира в 2018 году. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах страны, а финал состоялся в московских "Лужниках".
"Общепризнанно специалистами, что чемпионат мира 2018 года в России был организован на самом высоком уровне. И с точки зрения организации, и с точки зрения атмосферы это был один из лучших чемпионатов мира в истории. Надеюсь, когда-нибудь Россия вновь получит возможность провести чемпионат мира", - сказал Фетисов.
"Что касается нынешнего турнира в США, Канаде и Мексике, то атмосферу сложно оценивать, не находясь там. Но, судя по телевизионной картинке, все организовано достаточно хорошо. В целом считаю, что это удачный чемпионат мира, поэтому неудивительно, что Трамп хочет еще раз провести этот турнир", - отметил Фетисов.