Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира, пишут СМИ

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости". УЕФА в своем заявлении сообщил, что решение ФИФА "перешло все границы дозволенного". Журналист The Guardian Ромен Молина сообщал, что в УЕФА хотят выдвинуть соперника Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.