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Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
16:22 20.07.2026 (обновлено: 17:14 20.07.2026)
Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира, пишут СМИ

The Times: Чеферин проигнорировал финал ЧМ из-за ситуации с удалением Балогана

© Фото : Пресс-служба УЕФАПрезидент УЕФА Александар Чеферин
Президент УЕФА Александар Чеферин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Президент УЕФА Александар Чеферин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александер Чеферин, президент УЕФА, решил не приезжать на финальный матч чемпионата мира из-за ситуации с приостановкой красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин принял решение не приезжать на финальный матч чемпионата мира из-за ситуации с приостановкой красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, сообщает The Times.
Сборная Испании в воскресенье в Нью-Йорке обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира (1:0). Чеферин не присутствовал на игре. По информации источника, решение главы европейского футбола бойкотировать финал ЧМ связано со скандалом с Балоганом и свидетельствует о "полном разрыве отношений с ФИФА".
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости". УЕФА в своем заявлении сообщил, что решение ФИФА "перешло все границы дозволенного". Журналист The Guardian Ромен Молина сообщал, что в УЕФА хотят выдвинуть соперника Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.
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ФутболСпортСШАИспанияНью-Йорк (город)Александер ЧеферинДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин Балоган
 
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