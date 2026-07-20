Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александер Чеферин, президент УЕФА, решил не приезжать на финальный матч чемпионата мира из-за ситуации с приостановкой красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин принял решение не приезжать на финальный матч чемпионата мира из-за ситуации с приостановкой красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, сообщает The Times.
Сборная Испании в воскресенье в Нью-Йорке обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира (1:0). Чеферин не присутствовал на игре. По информации источника, решение главы европейского футбола бойкотировать финал ЧМ связано со скандалом с Балоганом и свидетельствует о "полном разрыве отношений с ФИФА".
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости". УЕФА в своем заявлении сообщил, что решение ФИФА "перешло все границы дозволенного". Журналист The Guardian Ромен Молина сообщал, что в УЕФА хотят выдвинуть соперника Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.