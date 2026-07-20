В Петербурге открылся Третий Международный джазовый фестиваль

Краткий пересказ от РИА ИИ Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль Игоря Бутмана открылся в понедельник в Петербургской филармонии имени Шостаковича.

В этом году запланировано 170 концертов на разных площадках Петербурга, включая парки, сады и клубы.

Фестиваль продлится до 26 июля, а на заключительном концерте Игорь Бутман и Сергей Степанченко представят музыкально-литературный спектакль «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль народного артиста РФ Игоря Бутмана открылся в понедельник в Петербургской филармонии имени Шостаковича, Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль народного артиста РФ Игоря Бутмана открылся в понедельник в Петербургской филармонии имени Шостаковича, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Губернатор Александр Беглов приветствовал гостей и участников Третьего Международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, открывшегося сегодня вечером в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича", - говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что впервые фестиваль состоялся в 2024 году – тогда его посетили более 200 тысяч человек, и с каждым годом число зрителей возрастает.

"Фестиваль сразу приняли и жители, и гости нашего города. В этом году запланировано 170 концертов на разных площадках – в парках, садах, в клубах Петербурга. Фестиваль объединяет профессионалов и молодых музыкантов – это возможность учиться друг у друга, обмениваться бесценным творческим опытом", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор пожелал музыкантам вдохновения и благодарной публики, а зрителям – ярких эмоций и прекрасной музыки.

Бутман, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку фестиваля. "Петербург – это столица джаза. Фестиваль живет, к нам приезжают гости со всего мира, у нас выступают лучшие музыканты", - сказал музыкант.

На церемонии открытия также состоялось награждение победителей Всероссийской профессиональной джазовой премии. Среди лауреатов – Игорь Бутман, Антон Чекуров, Московский джазовый оркестр, легенда джаза Алексей Козлов.

В филармонии была представлена новая совместная программа Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и певца Сергея Мазаева. Особым подарком для зрителей стало выступление народного артиста России, художественного руководителя Михайловского театра и Севастопольского театра оперы и балета Ильдара Абдразакова.

В программе джазового фестиваля – выступления квартета Игоря Бутмана, дуэта Давида Голощекина и Андрея Кондакова, а также Валерия Сюткина, Петра Налича, Камерного оркестра Калининградской филармонии и других музыкантов и коллективов.

В этом году впервые в рамках фестиваля запланирована серия концертов на теплоходе. В расписании – 10 уникальных рейсов. На палубу поднимутся лучшие джазовые коллективы Петербурга и специальные гости из Москвы.