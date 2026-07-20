Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британская полиция расчистила въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.
- Передача власти от Кира Стармера Энди Бернему состоится в понедельник.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Британская полиция расчистила от посторонних въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник состоится передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
В ожидании прибытия нового премьера вокруг резиденции собрались сотни репортеров, протестующих и зевак.
За час до отъезда Стартера полиция расчистила от посторонних въезд в резиденцию, оставив только очередь для аккредитованных журналистов.
При этом десятки журналистов, которых не предупредили о необходимости отдельной аккредитации, остались за пределами закрытой зоны. В итоге их оттеснили от входа на другую сторону улицы.