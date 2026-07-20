Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне. Архивное фото

Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне

Полиция расчистила въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская полиция расчистила въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

Передача власти от Кира Стармера Энди Бернему состоится в понедельник.

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Британская полиция расчистила от посторонних въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник состоится передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера

В ожидании прибытия нового премьера вокруг резиденции собрались сотни репортеров, протестующих и зевак.

За час до отъезда Стартера полиция расчистила от посторонних въезд в резиденцию, оставив только очередь для аккредитованных журналистов.