Рейтинг@Mail.ru
Полиция расчистила въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьера - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 20.07.2026
Полиция расчистила въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьера

РИА Новости: полиция Британии расчистила Даунинг-стрит перед приездом Бернема

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская полиция расчистила въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.
  • Передача власти от Кира Стармера Энди Бернему состоится в понедельник.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Британская полиция расчистила от посторонних въезд на Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник состоится передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
В ожидании прибытия нового премьера вокруг резиденции собрались сотни репортеров, протестующих и зевак.
За час до отъезда Стартера полиция расчистила от посторонних въезд в резиденцию, оставив только очередь для аккредитованных журналистов.
При этом десятки журналистов, которых не предупредили о необходимости отдельной аккредитации, остались за пределами закрытой зоны. В итоге их оттеснили от входа на другую сторону улицы.
Энди Бернем на специальной конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Энди Бернем обошел тему внешней политики и не упомянул Украину в своей речи
17 июля, 15:33
 
В миреКир СтармерВеликая Отечественная война (1941-1945)Энди Бернем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала