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В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА - РИА Новости, 20.07.2026
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12:55 20.07.2026
В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Гусев: в Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лискинском районе Воронежской области объявлена тревога из-за угрозы удара БПЛА.
  • Губернатор Александр Гусев призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Тревога из-за угрозы удара БПЛА объявлена в Лискинском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", – написал Гусев в канале на платформе "Макс".
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Лискинский районВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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