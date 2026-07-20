В Лискинском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лискинском районе Воронежской области объявлена тревога из-за угрозы удара БПЛА.
- Губернатор Александр Гусев призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Тревога из-за угрозы удара БПЛА объявлена в Лискинском районе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", – написал Гусев в канале на платформе "Макс".