Краткий пересказ от РИА ИИ Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Британии.

Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей считает, что политика Британии по России и Украине не изменится при новом премьере.

Мюррей не ожидает заметных перемен в политике и считает, что Бернем станет столь же непопулярным, как сейчас Стармер.

ВЕНА, 20 июл - РИА Новости. Политика Британии по России и Украине не изменится при новом британском премьере Энди Бернеме, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004) Крейг Мюррей.

В понедельник Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера. После этого он назначил главой МИД бывшего министра энергетики Эда Милибэнда.

"Я совершенно не думаю, что он изменит эту политику. Мне кажется, он находится под влиянием тех же сил, которые фактически контролируют Кира Стармера. Одним из его первых назначений стал Джеймс Пернелл, которого он сделал руководителем своего аппарата. Пернелл - убежденный сторонник военных решений и был одним из архитекторов войны в Ираке, как и Энди Бернем", - сказал эксперт.

Он добавил, что Бернем также активно поддерживал войну в Ираке и ту ложную версию о наличии у Ирака оружия массового уничтожения.

"Поэтому, к сожалению, я не вижу никаких существенных изменений. Более того, я не ожидаю заметных перемен вообще ни в одной сфере. Это всего лишь попытка найти более популярного продавца той же самой политики", - добавил собеседник агентства.