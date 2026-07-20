Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем признал, что политики в Великобритании "были недостаточно хороши", и пообещал стать лучше.
- Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, после чего Энди Бернем официально вступил в должность премьера.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем в первой речи на посту признал, что политики в стране были "недостаточно хороши", и пообещал стать лучше.
"Я знаю, что люди в стране устали от политики. Я вас слышу и хочу быть с вами откровенным: мы были недостаточно хороши, и нам нужно стать лучше. И мы станем лучше", - сказал Бернем, выступая с первой речью после вступления в должность премьера у своей резиденции на Даунинг-стрит.
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство.