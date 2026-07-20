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Бернем признал, что политики в Великобритании были недостаточно хороши - РИА Новости, 20.07.2026
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15:25 20.07.2026
Бернем признал, что политики в Великобритании были недостаточно хороши

Премьер Бернем заявил, что политики в Британии были недостаточно хороши

© AP Photo / Alberto PezzaliЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем признал, что политики в Великобритании "были недостаточно хороши", и пообещал стать лучше.
  • Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, после чего Энди Бернем официально вступил в должность премьера.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем в первой речи на посту признал, что политики в стране были "недостаточно хороши", и пообещал стать лучше.
"Я знаю, что люди в стране устали от политики. Я вас слышу и хочу быть с вами откровенным: мы были недостаточно хороши, и нам нужно стать лучше. И мы станем лучше", - сказал Бернем, выступая с первой речью после вступления в должность премьера у своей резиденции на Даунинг-стрит.
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство.
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