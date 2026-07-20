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Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании - РИА Новости, 20.07.2026
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14:26 20.07.2026 (обновлено: 18:49 20.07.2026)
Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании

Бернем официально вступил в должность премьера Великобритании

© REUTERS / Aaron ChownКороль Великобритании Карл III и Энди Бернем
Король Великобритании Карл III и Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Aaron Chown
Король Великобритании Карл III и Энди Бернем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.
  • Король Карл III попросил его сформировать правительство, и тот принял предложение.
ЛОНДОН, 20 июл — РИА Новости. Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
"Король попросил его сформировать правительство, и Бернем принял это предложение", — говорится в сообщении.
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Новый глава кабинета министров занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011-го — теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 году стал мэром Большого Манчестера.
Бернем, как и его предшественник, выступает в поддержку Украины. В мае, когда политика уже рассматривали как основного соперника Кира Стармера, он одобрительно высказался об антироссийских действиях — в частности, об отстранении национальной сборной от чемпионата мира по футболу несколько лет назад. Также Бернем посчитал угрозой позицию британских правых, якобы близкую Москве.
Стармер возглавлял британское правительство почти два года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Он был ярым сторонником Украины, готовился отправить туда войска и оказывал многомиллиардную помощь ВСУ. Около сотни депутатов-лейбористов призвали его уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае.
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