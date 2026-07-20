Бернем, как и его предшественник, выступает в поддержку Украины. В мае, когда политика уже рассматривали как основного соперника Кира Стармера, он одобрительно высказался об антироссийских действиях — в частности, об отстранении национальной сборной от чемпионата мира по футболу несколько лет назад. Также Бернем посчитал угрозой позицию британских правых, якобы близкую Москве.